Marcelo Ebrard ya con la vista puesta en la sucesión presidencial…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Canciller mexicano Marcelo Ebrard ha decidido lanzarse desde ahora por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024, cuando todavía no se cumplen los tres años de que inició la actual administración federal, publicó sinembargo.mx.

“Le vamos a tomar la palabra al Presidente (…) sí, sí vamos a competir”, habría dicho en una reunión el Secretario de Relaciones Exteriores, de acuerdo con una nota de Víctor Hugo Michel en el diario Milenio.

Medios como La Jornada, Reforma, La Política On Line y otros hablan esta mañana de la reunión. Citan a colaboradores del Canciller, que ofrecieron a una parte importante de la prensa mexicana los detalles y las frases de lo comentado en ese encuentro en Toluca, Estado de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el lunes 5 de julio que se retirará de la política en 2024 y mencionó a seis posibles sucesores. “¿Quién puede sustituirme? Primero tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Del flanco progresista liberal hay muchísimos”, sostuvo.

Mencionó explícitamente, y en este orden, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al Canciller Ebrard; al Embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente; al Embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; a la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; y a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Anoche, Tatiana Clouthier Carrillo, titular de la Secretaría de Economía (SE), dijo sobre los comentarios de López Obrador que la incluyen entre quienes podrían ser sus relevos en 2024: “Yo no juego a la fantasía, me gusta jugar mucho al presente, me encanta jugar con el presente porque es lo único que tengo”.

Entrevistada en el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en SinEmbargo al Aire, por la plataforma de YouTube, Clouthier Carrillo aclaró que está centrada en el presente más que pensar en encuestas ni en las menciones que se hacen de ella para candidata presidencial.

“Mi trabajo es ayudar comprometidamente con lo que me toca hoy, con lo que marca el mandato por el que me comprometí, sobre todo poder hacer que al Presidente le vaya bien para que a México le vaya bien, para nos vaya bien a cada uno de los que pagamos impuestos”, planteó la hija de Manuel Clouthier del Rincón, “Maquío”, empresario y político del Partido Acción Nacional (PAN), quien fue candidato a la Presidencia de México en la elección del 6 de julio de 1988.

Destape a detalle

Roberto Garduño, de La Jornada, dice que la reunión organizada por Ebrard “habría pasado desapercibida de no ser por las llamadas ‘benditas redes sociales’”.

“En ellas, el poblano Juan Carlos Natale (un expriista y ahora integrante del Partido Verde Ecologista), subió una fotografía junto al funcionario federal: ‘¡Un orgullo ser tu amigo y estar contigo, sobre todo, desde el principio de la nada, por la sucesión presidencial! ¡Gracias por considerarme en este gran pero pequeño evento que realizaste de amigas y amigos y por la oportunidad de participar en el proyecto! Vamos con todo Marcelo 24’. Más tarde, cuando en redes el tema causó controversia, también ya se había filtrado una frase de Ebrard, quien escribió: ‘No se confundan, ya van varias veces que nos dan por muertos, y aquí estamos, siempre resistimos’”. El texto en La Jornada es el más breve.

Michel, periodista de Milenio, agrega: “El anuncio lo hizo el sábado pasado, durante una comida organizada en Toluca, de acuerdo con fuentes cercanas a Ebrard, quien estuvo arropado por más de 100 personas, entre ellos varios funcionarios de la SRE, así como veteranos del equipo que lo ha acompañado desde la década de los 90, cuando incursionó por vez primera en el Gobierno capitalino de la mano de Manuel Camacho Solís. También estuvieron presentes legisladores de ambas cámaras del Congreso e integrantes del Partido Verde, además de liderazgos de Morena. Mario Delgado, actual presidente del morenismo nacional, no acudió al acto”.

“Estamos echados para adelante”, comentó uno de los comensales, según los detalles filtrados a Reforma. “¿Vamos a dejar solos a Claudia Sheinbaum o a Ricardo Monreal? No. Está claro el mensaje. Vamos para adelante y como dijo Marcelo: no nos vamos a rajar”, narra este otro diario en una nota sin firma de reportero. Se trataba de la misma reunión. La crónica de Reforma es de las más extensas.

“No hubo música, sólo discursos y algo de plática en las 12 mesas instaladas hasta que la lluvia los corrió a todos. Ebrard dio la bienvenida a la comida, donde explicó que era necesario convivir y conversar luego de lo que consideró una andanada en su contra por la tragedia del Metro. En su mensaje, según narraron algunos asistentes, reprochó que un grupo al interior de Morena haya emprendido una campaña para matarlo ‘políticamente’ tras el desplome de una trabe de la Línea 12 del Metro, que causó la muerte de 26 personas; sin embargo, dijo sentirse tranquilo con el avance de las investigaciones”, dice el periódico.

“Ebrard comentó que estaba honrado de ser considerado en ‘la lista del Presidente’, Andrés Manuel López Obrador. ‘Ha sido muy generoso’, recalcó en referencia a las distintas menciones que ha hecho el mandatario sobre sus posibles sucesores. ‘Me daban por muerto, pero aquí estamos; vamos a participar respetando las reglas del juego’, dijo Ebrard, quien escuchó discursos de apoyo de una decena de espontáneos”, agrega Reforma.

Uno de los oradores, dice, que le expresó su apoyo, “dijo que era ‘la continuidad probada’ del obradorismo. Otros contaron anécdotas en distintas etapas de trabajo con el exjefe de Gobierno. Ataviado con un suéter oscuro, relajado, Ebrard había pedido dejar fuera los teléfonos celulares. Pero no todos le obedecieron. Varios asistentes los usaron para tomarse selfies con el precandidato”.

“Tuve el gusto de conversar con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, considero que sería un excelente Presidente de la República. No hay duda que será quien le siga dando continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación”, expresó Ismael Burgueño en sus redes sociales, y fue citado por Reforma.

AMLO sigue su juego…

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que “todos tienen posibilidad, de acuerdo a la Constitución”, cuando fue cuestionado sobre el destape de Marcelo Ebrard Casaubón para la carrera presidencial de 2024.

“Están cumpliendo con su responsabilidad, que es lo principal: servir al pueblo. Allí están, trabajando en sus tareas, en sus funciones. Lo están haciendo muy bien, todos. Y ya en su momento, con el procedimiento democrático que elijan los partidos, se tiene que decir”, afirmó.

“Ayer hablé de que soy como el destapador. Nada más que mi corcholata favorita va a ser la que el pueblo quiera”.

–¿Y se van a poder controlar las corcholatas? –preguntó un reportero.

–¡Ah! El pueblo pone a cada quien en su sitio –dijo el Presidente. (Fuente: sinembargo.mx)