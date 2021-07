Olga Sánchez Cordero se descarta; no buscará la Presidencia de México sino su jubilación

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero rechazó que tenga la intención de buscar la presidencia al concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), publicó sdpnoticias.com.

Así lo indicó Olga Sánchez Cordero en una conferencia de prensa luego de que participó en un foro que se llevó a cabo este 13 de julio en la Cámara de Diputados.

Al ser cuestionada sobre si se sumaría a los pronunciamientos de quiénes buscarán la presidencia en 2024, Olga Sánchez Cordero descartó de forma tajante la opción.

En el mismo sentido, dijo que al concluir el sexenio de AMLO, no solo no buscará participar en la contienda presidencial, sino que se retirará del servicio público.

En su pronunciamiento, Olga Sánchez Cordero también aseguró que no dejará el cargo al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero insistió en que se jubilará al concluir dicho encargo.

“En mi caso particular, tengo la fortuna de que el Presidente me invitó a ser Secretaria de Gobernación. Cuando termine mi función como Secretaria de Gobernación, que tenemos Secretaria de Gobernación para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar”

Sobre sus intenciones de dejar de forma definitiva el servicio público, Olga Sánchez Cordero consideró que merece descansar luego de una larga carrera.

Incluso, tras recordar que esta misma semana cumplirá 74 años de edad, la funcionaria refirió que no hay futuro en el servicio público para ella.

“Creo que he trabajado muchos años ya, muchos, muchos años, así que creo que tengo merecido el descanso. Sobre todo que, por cierto, esta semana cumplo ya 74 años, entonces ya no veo perspectiva política para mí”.

Tras señalar que el próximo 16 de julio será su cumpleaños, las personas presentes en la conferencia la felicitaron y le aplaudieron.

El descarte de Olga Sánchez Cordero se da luego de que el presidente AMLO, mencionó varios nombres que dijo, podrían sustituirlo al finalizar su sexenio en 2024.

‘Destapados’ por AMLO

Asimismo, en fechas recientes se han presentado algunos “destapes” de figuras que han confirmado sus intenciones de competir por la presidencia.

Este martes 13 de julio, Marcelo Ebrard reconoció en la conferencia mañanera que sí tiene la intención de buscar ser el sucesor de AMLO.

Previamente, el senador Ricardo Monreal y el diputado Gerardo Fernández Noroña también indicaron que buscarán ser candidatos presidenciales.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum ha eludido dar una respuesta contundente sobre sus aspiraciones.

Sin embargo en un par de eventos, uno de ellos realizado por la dirigencia de Morena, Sheinbaum recibió porras en las que seguidores la “destaparon” al corear al unísono “presidenta, presidenta”. (Fuente: sdpnoticias.com)