Asegura el PAN que tiene ‘barajas de otro nivel’ para la próxima elección federal

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El Partido Acción Nacional (PAN) le estará apostando a los gobernadores que han dado resultados para elegir a su candidato a la presidencia de la República el próximo año señaló la diputada federal, Adriana Dávila.

Durante su visita a Quintana Roo, dijo que Acción Nacional sí tiene cuadros y con resultados comprobados, contrario a los seis personajes de Morena que fueron mencionados por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para sucederlo.

“Tenemos gobiernos como el de Querétaro que ha dado resultados clarísimos en deuda cero y refrendó el triunfo, tenemos acá en el sureste a Yucatán del cual uno se siente orgulloso porque hay estabilidad clara, tenemos como Guanajuato y Aguascalientes que tienen el mejor sistema de salud en el país y que han enfrentado de la mejor manera la pandemia, tenemos una recién electa gobernadora en Chihuahua que ha entendido el papel de las mujeres y la participación política, esas son barajas con todo respeto, de otro nivel”, expresó.

La también aspirante a la dirigencia nacional del PAN, abundó que “la diferencia entre los nombres que dio López Obrador y los aspirantes del PAN, es que los aspirantes del PAN son personas que han dado resultados en los gobiernos.”

“Perdón si hacemos una comparación, no podemos hablar de un Marcelo Ebrard que tuvo que salir huyendo en su momento por el tema de la línea 12 del metro, o de una Claudia Sheinbaum a la que prácticamente le dijo que no vuelva a hablar de la línea 12 del metro y se quede callada, o de un Ricardo Monreal que cuando quiere va con Morena y cuando quiere hace trampitas, esas barajas no son barajas buenas para el país”, señaló.

Asimismo, dijo que el PAN tiene la gran tarea de fortalecerse y la necesidad de retornar a su democracia interna, al dejar en claro que no le apuesta a la unidad de partidos, al insistir en que Acción Nacional no requiere de la fuerza de partidos debilitados sino de fuerzas bien posicionadas que le ayuden a ganar y ser realmente un contrapeso político en el país, además requiere de figuras que sean un referente para que los jóvenes y las mujeres vean en el PAN una alternativa clara fuerte y sólida, que permite reconstruirse.

“Ante ese reto, Acción Nacional tampoco puede estarse viendo el ombligo y nosotros tenemos una tarea fundamental de fortalecernos como institución política nacional; no sólo para decir todo lo malo que está hecho sino que de nuestra posición como partido tenemos que ser lo suficientemente contundentes con las propuestas que debemos llevar a los ciudadanos”, finalizó. (Noticaribe)