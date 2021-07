Recriminan a Vicente Fox utilizar el término ‘autista’ como si fuera un insulto…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Vicente Fox Quesada ha hecho comentarios criticando al actual gobierno llamándolo “autista”, lo cual ha sido criticado por los mismos usuarios, además de que el presidente ejecutivo de la organización “Iluminemos de Azul A.C.”, Gerardo Gaya le dirigió una carta para señalar el porqué está mal que use la palabra autismo como insulto, publicó infobae.com.

Aún a estas alturas el gobierno autista sigue sin tomar medida alguna!!https://t.co/9s6WVgL44B — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 11, 2021

En la carta, Gaya se presenta como padre de una persona con autismo y asegura que no se ofende ni como padre ni como activista, pero simplemente los comentarios de Fox no ayudan a su labor de crear consciencia sobre una condición de vida invisible a los ojos.

“Que no es una enfermedad, que no requerimos de su compasión ni de su lástima más sí de su compresión y aceptación de la sociedad en general y sobre todo, de su responsabilidad con lo que representó para este país y la relevancia de sus palabras”. agregó.

Asimismo, el fundador de la organización sin fines de lucro, recordó cuando México fue uno de los principales impulsores de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad ante las Naciones Unidas, gracias al trabajo de Gilberto Rincón Gallardo, la cual, se realizó durante la administración de Fox.

Lo anterior, para cuestionar el por qué no ha dimensionado el efecto de sus comentarios y suele usar las palabras “autismo” y “autista” de forma peyorativa, haciendo más grande el estigma que existe sobre esta condición.

“No busco con la presente que se disculpe, ni que reconozca su error, con que lo deje de hacer a conciencia nos basta. Una persona con autismo es como usted y como yo, simplemente no se comunica o (no) se comporta o (no) se relaciona como usted o como yo. Las personas con autismo no viven en su mundo, viven en el nuestro y eso nos obliga a nosotros a verlo de manera diferente”, puntualizó Gerardo Gaya.

Iluminemos de Azul, A.C. es una una organización sin fines de lucro fundada como Asociación Civil en el año 2015, la cual, realiza diversas acciones y actividades que brindan apoyo a las familias, además de visibilizar una condición de vida invisible a los ojos, concientizan a la sociedad e impulsan programas y políticas públicas colaborando con diversos grupos de interés para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.

Trastorno del Espectro Autista

El TEA se define como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización -interacción social y comunicación social-, junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales (Manual de enfermedades mentales DSM V, 2014). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS son un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral, término genérico que abarca condiciones tales como el autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de Asperger.

Se caracterizan por dificultades en la comunicación y en la interacción social, además de un repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo. Los CDC (Centro de Control de Enfermedades de EE.UU.) afirman que este cuadro se da en 1 de cada 54 niños, con una prevalencia cuatro veces mayor en hombres que en mujeres.

Frente a esta realidad, es clave el trabajo que realicen las familias para la consulta médica y el de los distintos agentes de la salud para la detección temprana y el asesoramiento a la familia para incluir terapias adecuadas al caso, planes educacionales y otras medidas que conduzcan a una mejor calidad de vida. (Fuente: infobae.com)