ISLANDIA DOMÓ AL COVID-19: sin muertes desde diciembre 2020 ni contagios desde mayo 2021

ISLANDIA.- Mientras nuevas olas de Covid-19 están causando estragos en muchos países del mundo, en lo que va de este 2021, Islandia no registra muertes por el coronavirus y ni siquiera casos de infección desde mediados de mayo, publicó sdpnoticias.com.

Las autoridades de Islandia solo han registrado como positivos desde el inicio de la pandemia del Covid-19 al 1 por ciento de la población; acumuló 29 decesos siendo el 20 de noviembre del 2020 cuando murieron 5 personas por Covid-19, la cifra más alta de la estadística local.

Asimismo, fue en octubre de 2020 cuando se registraron los momentos más álgidos de contagio en el país, llegando a alcanzar cotas de 106 contagiados el día 9 de ese mes.

En Islandia no hubo muertes desde el 29 de diciembre de 2020, según datos del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins. (Fuente: sdpnoticias.com)