Automóvil manda a motociclista al hospital, en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Un conductor que iba distraído colisionó por alcance a un motociclista, dejándolo lesionado, esta mañana detrás del fraccionamiento Villas del Sol.

Sergio C. C., iba al volante de un Chevrolet Beat arena, circulando sobre la avenida Colosio, rumbo al poniente, pero al llegar a Loros, por no conservar su debida distancia y no frenar a tiempo, se estrelló por alcance contra una motocicleta Honda blanca, utilizada para repartir tortillas.

El conductor de esta unidad salió proyectado al pavimento, en donde sufrió fuertes golpes y excoriaciones.

Al lugar del accidente, donde el suelo quedó regado de tortillas, llegaron agentes de la Policía Municipal, que procedieron a detener al automovilista, mientras paramédicos de la Cruz Roja se llevaban al lesionado para su atención. Ambos vehículos sufrieron fuertes daños, estimados en 50 mil pesos. (Agencia SIM)