Profesor mexiquense pasó 21 años en prisión acusado de ‘asesinar’ a un hombre que presuntamente vive en EU

CDMX, MX.- Manuel Germán Ramírez Valdovinos, originario de Acolman, Estado de México, recuperó su libertad tras 21 años preso por un delito que resultó fabricado, pero no fue reconocido como inocente, por tanto, mantendrá en firme su exigencia de justicia, publicó sdpnoticias.com.

Este martes 20 de julio, Manuel Germán Ramírez Valdovinos ofreció su primer mensaje en libertad desde el Zócalo de la CDMX, junto a su familia, el diputado Pedro Carrizales ‘El Mijis’ y Bryan LeBarón.

“Hace 21 años me desgraciaron la vida y hoy me sumo al equipo de ‘El Mijis’ como luchador social porque son muchos los que luchan contra las consecuencias de la tortura, que fueron separados de su familia con una detención arbitraria […] sí quisiera reparación del daño, pero voy a ayudar a quienes no tiene asesores y son inocentes”, dijo, de los delitos que les fabrican.

El hombre, que tenía 22 años cuando fue detenido de manera arbitraria, acusó que nada puede regresarle los 21 años que pasó privado de su libertad injustamente ni reparar las consecuencias de la tortura que sufrió.

Enrique Peña y Eruviel Ávila ignoraron su caso

Desde el Zócalo capitalino, Manuel Germán agradeció a las personas que siguieron su caso, como el presidente AMLO, quien se pronunció por su pronta liberación y aseguró que le darían acompañamiento.

También reveló que antes de que ‘El Mijis’ se acercara, tanto él como su familia luchaban de manera solitaria porque ninguna autoridad escuchó sus demandas.

Incluso, reveló que en su momento, los exgobernadores del Estado de México, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila, ignoraron su caso y simularon atención.

“No había forma de demostrar que era inocente. Nadie me escuchaba y cuando acudí a Peña Nieto, mandó mis papeles a atención ciudadana y ahí se quedaron. Eruviel Ávila Villegas hizo simulación y nadie hizo caso”.

Manuel, que también era maestro de música cuando lo detuvieron, reiteró que salió del Penal de Almoloya de Juárez por el mecanismo de preliberación, con lo que las autoridades evitaron reconocer su inocencia a través del indulto o la amnistía.

Luchará contra la corrupción en el Poder Judicial

El profesor Manuel Germán Ramírez Valdovinos aseguró que la justicia en México está al revés y no se hizo para “los pobres”, por lo que como luchador social trabajará para combatir la corrupción en el Poder Judicial.

“Hay policías corruptos que detienen y fabrican culpables, hay MP’s que aceptan estas prácticas y jueces aún más corruptos que sentencian”.

Señaló que no existe ley moral que realmente contemple reparar la pérdida de seres queridos y los 21 años que estuvo sujeto a las consecuencias de la tortura; “qué ley me recupera el tiempo, la vida, los 21 años que perdí”.

Por su parte, ‘El Mijis’ resaltó que la liberación de Manuel es el inicio de una lucha y que presentarán una iniciativa para que se castiguen a los servidores por fabricación de delitos

“Vamos a empezar una lucha por él, que es la muestra de lo que se hace en el sistema penitenciario y judicial, apenas empieza la lucha porque ya tenemos la muestra de todo lo que hacen. No es venganza, es justicia y Manuel será la voz y luz de los injustamente detenidos”.

Reinserción social en México

Sobre la reinserción social para personas privadas de la libertad que recuperan su libertad por cualquier circunstancia, Ramírez Valdovinos dijo que al interior de las prisiones no se avanza en el trabajo, estudio ni deporte.

“La reinserción no se permite dentro de las cárceles y vamos a exhibir este y otros problemas del sistema penal para que no haya tortura, fabricación de delitos porque hoy fue Manuel pero podemos ser cualquiera”.

Sobre la liberación de Manuel, su esposa Itzel del Carmen, describió lo ocurrido como una segunda oportunidad de vida y respaldó la postura de apoyar a todas las personas que puedan demostrar su inocencia.

Al final, Manuel Germán compartió un escrito que entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el siguiente fragmento:

“21 años de tortura destruyeron a mi familia […] Salí con vida del infierno de la cárcel y voy a seguir porque aún me queda vida pero ¿por qué sigue pasando? Quiero apoyar porque la situación en México no puede esperar”.

“Viví imaginando el día que reconocieran que yo no maté a nadie porque la presunta víctima sigue viva, con la sentencia que reconociera mi inocencia y sanción para los responsables pero no, estoy libre pero sin justicia”.

El profesor pidió justicia para las miles de personas que siendo inocentes son víctimas del sistema y fueron fabricados, además de pedir que se investigue la corrupción Poder Judicial y respeten los derechos humanos.

“Culpable” de asesinato

La noche del 26 de mayo del 2000, Manuel, de entonces 22 años de edad, fue detenido en su casa en el municipio de Acolman, por policías judiciales.

Frente a su familia, lo golpearon y se lo llevaron. Durante horas, fue torturado para que confesara un homicidio que no cometió y lo amenazaron con herir a su esposa e hijo.

Desde el inicio del proceso se registraron irregularidades y omisiones, violaciones a sus derechos humanos, que finalizaron con una sentencia condenatoria.

Sin embargo, la supuesta víctima estaría viva en Estados Unidos; además de que saben que la familia habría pagado para "armar" un caso donde fuera asesinado y detener a una persona como el responsable, que habría sido Manuel.