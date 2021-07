Ex pareja de ‘Chuponcito’ revela abuso sexual, además de extorsión y acoso por parte del comediante

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Bárbara Estrada, ex pareja de “Chuponcito” reveló hoy que fue víctima de abuso sexual por parte del comediante; el pasado 11 de junio, la mujer había hecho público que sufrió extorsión y acoso sexual debido a que fue obligaba a enviarle fotos desnuda aun cuando ya no eran pareja y la amenazaba con hacer públicas dichas imágenes, publicó infobae.com.

Estrada compartió en entrevista con Ventaneando que su denuncia y la de las otras dos víctimas en contra de José Alberto Flores, artísticamente conocido como “Chuponcito”, sigue en pie.

Aunque en la plática con reporteros la ex pareja del comediante repitió las acusaciones ya conocidas en contra de Flores, el entrevistador le preguntó si alguna vez su pareja la había violado, pues ella sólo señalaba acoso y extorsión por parte del actor.

Ante el cuestionamiento, Bárbara comenzó a llorar y contestó: “Sí”. Esto surgió a raíz de que la presunta víctima relató que, cuando sostenían una relación sentimental, José Alberto habría actuado de forma violenta con ella cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol y, aunque nunca la golpeó, sí la obligaba a mantener relaciones sexuales con él.

Debido a estas acusaciones, también se le preguntó a la ex bailarina de Se Vale, Lesly Ivonne Luévano, quien también denunció al comediante por extorsión y acoso, si ella también había sufrido algún tipo de abuso sexual por parte de “Chuponcito”, a lo que aseguró que no, pero narró una ocasión en que el actor quiso propasarse con ella en un elevador.

“Trató de besarme a la fuerza, pero yo lo empujé y pues traté de correr en su momento. Pero creo que ese fue como físicamente el momento más agresivo”, aseguró la también presunta víctima.

La primera de las denuncias que recibió José Alberto Flores fue en octubre de 2020, cuando su ex mánager, Carla Oaxaca, lo acuso de presunto acoso sexual. Reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que en una ocasión el payaso intentó besarla sin su consentimiento, además señaló que hubo “tocamientos” de parte del comediante y frases como “tú tienes la culpa por estar tan bonita”.

En febrero de este año Bárbara Estrada, la ex pareja de este comediante, denunció a Alberto Flores ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por el presunto delito de extorsión y acoso sexual.

Y el 23 de junio Lesly Ivonne Luévano León se presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra el comediante, y fue confirmada por el abogado Gerardo De la Torre. Ella presentó los cargos de acoso sexual, delito contra la intimidad sexual, extorsión y lo que resulte.

Ante las denuncias, “Chuponcito” se defendió a través de un video publicado en su canal de YouTube, en el que se quitó el maquillaje mientras narraba su trayectoria como comediante y se defendía de las acusaciones.

Al finalizar dijo: “Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades. Yo no sé de leyes, pero al parecer no está bien. Me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chuponcito”.

El comediante tachó de mentiras las acusaciones y aseguró que sus representantes legales ya se encontraban trabajando en su defensa. También pidió que “si no conocen, por favor no se dejen llevar hasta que no sepan la verdad”. (Fuente: infobae.com)