López-Dóriga y sus ‘followers’ evidencian clasismo y misoginia tras disculpa del periodista a Tatiana Clouthier

CIUDAD DE MÉXICO, MX.– El conductor Joaquín López-Dóriga tuiteó ayer un comentario machista sobre la vestimenta de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, durante un viaje de trabajo a Washington, publicó Proceso.

A las 2:43 de la tarde, escribió: “Que @tatclouthier se arregla y que se va a Washington”, escribió el exconductor de noticias de Televisa.

Más tarde, las 8:42 de la noche, rectificó: “Hoy hice este comentario y me equivoqué. Fue un error @tatclouthier te ofrezco mis disculpas. Y a quienes se sintieron ofendidos, también. Hay veces que uno la caga. Esta fue una de esas veces. Y apechugo”.

Visita de trabajo a Washington

Clouthier posteó en su cuenta de Twitter una fotografía con la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, en el marco de su gira del 21 al 23 de julio a Washington, Estados Unidos, a reunirse con autoridades estadunidenses para tratar temas comerciales, agrícolas y automotrices.

“Iniciamos en DC una reunión con @SecRaimondo de @CommerceGov con quien comentamos temas de tomate, estacionalidad, azúcar y cadenas de suministro, así como el relanzamiento del DEAN (Diálogo Económico de Alto Nivel)”, comentó la funcionaria y compartió una fotografía de las dos servidoras públicas saludándose con el codo.

Después, Clouthier siguió con su gira y se reunió con el presidente de American Farm Bureau, Zippy Duvall, para tratar asuntos del sector agropecuario y el comercio bilateral.

‘Followers’ de López-Dóriga lo defienden…

Sin embargo, aunque el periodista reconoció que la “cagó”, fueron mujeres las que defendieron el comentario machista, con posturas similares: “Pues no dijo nada que no sea verdad”, le respondió Ana La Milagrosa y Miriam añadió: “Yo creo que no hubo ofensa, por lo tanto no cabe la disculpa”; otra redacto: “Porqué (sic) las disculpas, la señora no está vestida para la ocasión…”.

Otra mujer comentó: “No sé en qué contribuye esto al debate nacional, el que un periodista se burle de la forma de vestir de una secretaria de Estado. Así no Teacher…” y un señor le contestó fijándose, igual que López Dóriga, en la vestimenta: “Tú lo dijiste, es una secretaria de Estado, yo no sé si @lopezdoriga hace bien o hace mal en burlarse, lo que sí me queda claro es que no va vestida como su cargo lo amerita, tampoco hay que hacer drama de todo”.

El tuitero Mauricio Alanis fue más allá que López Dóriga, en cuanto al clasismo, al señalar: “De acuerdo con la disculpa que ofrece Joaquín, lo que no es aceptable es que alguien que nos va a representar a los mexicanos salga con esas fachas Tatis, look dominguero de limpieza y cada quien pero no ganas 3 pesos como para no comprar un atuendo adecuado carajo!”.

Muestran desacuerdo…

“La misoginia en su máxima expresión. ¿Y dónde están las ‘feministas’ de la derecha, condenando el lenguaje misógino de @lopezdoriga?”, inquirió Julio y Jesús le contestó: “Si no le hubieran quitado el chayote hubiese dicho: ‘Elegantemente ataviada, la secretaria Clouthier ha acudido a un encuentro de alto nivel bla, bla, bla’. Este tipo es de lo más asqueroso”.

Algunos usuarios le reviraron el comentario, con el mismo tono machista:

“Si van a viajar a Guachington y no saben ni madres de inglés, pero quieren verse bien ‘nice’, sigan los tutoriales de Joaquina la Modista de la Moda más de Moda. López Dóriga”, escribió un usuario.

Hubo alguien que le puntualizó: “Lo lamentable es que sigues priorizando la apariencia como valor significativo de las personas. ¿Quién viste adecuadamente?”, inquirió.

(Fuente: Proceso)