Yucatecos tramitan amparos para que les permitan cultivar marihuana

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Ante las reformas que fueron aprobadas recientemente para permitir así el uso recreativo de la marihuana, en Yucatán ya son más de 200 amparos los que se han tramitado para que el Congreso de la Unión ya acate las determinaciones que fueron aprobadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prohibición del uso y cultivo de la marihuana.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el mes pasado la declaratoria general de inconstitucionalidad 01-2018, a favor de la comunidad cannábica.

Como consecuencia, fueron cinco artículos los que se expulsaron de la Ley General de Salud, mismos que prohibían el uso de la cannabis.

Ante ello, ahora el Congreso de la Unión debe ajustar la ley para que así los usurarios de cannabis dejen de ser criminalizados por las autoridades y la misma sociedad.

Con estas determinaciones, ahora la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya no podrá negar los permisos que personas yucatecas y de otras entidades solicitaban para poder hacer uso de la marihuana, ya sea para consumo personal y autocultivo.

En este sentido, de acuerdo con José Rodrigo Rivera Coronado, abogado penalista consultor en derecho cannábico, actualmente en Yucatán hay alrededor de 200 amparos para pedir un permiso para autocultivar marihuana.

No obstante, aunque no será posible el comercio de la marihuana, con las nuevas disposiciones, al menos la comunidad cannábica considera que este es un paso y el siguiente será que la legislación les proteja para que no sea delito poseer.

Asimismo, la comunidad cannábica pide también a los legisladores yucatecos para que a nivel estatal se toque también el tema, puesto que a la fecha no ha sido puesto en la mesa. (Noticaribe)