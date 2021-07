Fiscalía devuelve despensas que fueron aseguradas en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La Fiscalía General del Estado (FGE) devolvió a la Fundación Yantra los cientos de despensas que fueron aseguradas a finales de abril pasado, por presuntos delitos electorales, derivado de una denuncia ciudadana.

Fue en cumplimiento a un oficio que personal del Ministerio Público acudió a una vivienda del fraccionamiento Villas del Sol para hacer entrega de mil 233 paquetes de despensa y a su vez retirar los sellos que mantenían asegurado el inmueble.

De acuerdo con la información generada por la Fiscalía, los productos fueron recibidos por el apoderado de la Fundación Yantra, identificado como Flavio Carmona.

Cabe recordar que dicha mercancía fue asegurada en abril por la posible comisión de delitos electorales, pues era periodo de campañas; sin embargo, Fundación Yantra alegó que las despensas iban a ser donadas a una asociación civil, argumentó que finalmente fue aceptado por las autoridades.

No obstante, en esa ocasión transcendió que la casa donde iba a ser almacenada la mercancía es propiedad de una ex militante del Partido del Trabajo, quien se había sumado a la campaña de Alondra Name, a quien el partido Fuerza por México abanderó como su candidata a la diputación federal por el Distrito 1.

Al ver los vecinos la descarga de este material, dieron aviso a las autoridades, por lo que los trabajadores de Yantra se fugaron y dejaron las despensas en la vía pública. (Agencia SIM)