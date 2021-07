Marko Cortés presume a Margarita Zavala y a la nueva bancada del PAN en la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Partido Acción Nacional (PAN) dio la bienvenida a Margarita Zavala, excandidata presidencial independiente y expanista, a la bancada de 113 diputados de ese partido para la 65 Legislatura y a ella y otros exmilitantes el dirigente nacional Marko Cortés les pidió regresar también a las filas del blanquiazul, publicó Expansión Política.

“Quiero darles la bienvenida a que se sumen a las filas de Acción Nacional. Quiero invitar a todos aquellos que una vez militaron en nuestro partido y quieran regresar, a que se sumen en las filas de Acción Nacional. Hoy México nos requiere a todos”, dijo Cortés al inicio de la plenaria de diputados electos panistas.

Cortés Mendoza formalizó este jueves la designación de Jorge Romero como nuevo coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados para la 65 Legislatura, con la instrucción de confirmar y fortalecer el Frente Legislativo Va por México, con los aliados de oposición.

Romero Herrera a su vez dio la bienvenida a Zavala a la bancada y a la sede panista, misma que no había pisado al menos desde 2018, cuando renunció al PAN en medio de reclamos por la exclusión y la ausencia de reglas para elegir la candidatura presidencial blanquiazul, conflicto por el que también renunció su esposo, el expresidente Felipe Calderón.

“Estamos contentos de que esté en su casa porque ésta siempre ha sido su casa y si me permite decirlo siempre será su casa y nos honra que hoy esté con nosotros, le damos la bienvenida formal a nuestra compañera Margarita Zavala”, dijo Romero Herrera a la expanista, quien el pasado 6 de junio fue electa diputada federal como externa, pero bajo las siglas del PAN y postulada por la Coalición Va por México (PAN-PRI-PRD) .

Nuevo jefe de bancada

Las primeras instrucciones del líder Cortés Mendoza a Romero fueron preservar unidad de la bancada de 113 diputados; integrar grupos de trabajo para conformar la agenda legislativa, que los diputados sean integrados conforme a su experiencia, y buscar a los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) para refrendar los compromisos de la alianza opositora.

Deben confirmarse “los compromisos de protección constitucional, equilibrio de poderes y soberanía de los estados” expresó Cortés en conferencia de prensa en el marco de la plenaria de los próximos diputados del PAN, en la sede nacional de ese partido.

El líder panista anunció, además, que el hoy diputado electo Santiago Creel será propuesto para encabezar mesa directiva de la Cámara de Diputados para la próxima Legislatura y durante el primer año 2021-2022.

Romero, cuyo nombramiento ya era inminente desde hace semanas, ha hecho su carrera política sólo en la Ciudad de México. Fue coordinador del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) (2017-2019), donde ya había sido representante en 2006-2009. Ha sido funcionario delegacional en la alcaldía Benito Juárez, es hoy diputado federal de la 64 Legislatura y fue reelecto para la próxima legislatura que inicia el primero de septiembre.

En su mensaje a sus compañeros dijo que será una bancada con sustancia, que no esté “en la grilla”.

Dijo que el PAN no se opondrá a todo lo que proponga Morena y sus aliados pues esa sería “una oposición inútil para la sociedad”.

Además, dijo que a su partido no le interesa ofender. En cambio defenderá el orden constitucional y la coexistencia de contrapesos, “ya estuvo bueno para dejarlo claro, que si un organismo constitucional INE o INAI por hacer su trabajo o porque su trabajo no gustaron los estén amenazando de muerte”.

Cortés Mendoza dijo a los virtuales legisladores que les tocará ser “contrapeso de un gobierno que es puro show, como dice el diputado Juan Carlos Romero Hicks, circo, morena y teatro”.

Por ello pidió que sea una bancada “que no se venda, que no se doble, que haga política de la buena, de los acuerdos que no son en lo oscurito ni debajo de la mesa”.

Hizo una serie de recomendaciones a los virtuales diputados, entre ellas prepararse, especializarse, “no quieran ser todólogos busquen ser el mejor en el tema que les corresponda”.

En tanto, quien coordina tiene la responsabilidad de “darle juego a todos evitar favoritos, los que siempre hablan y salen a las representaciones”, reprochó. (Fuente: Expansión Política)