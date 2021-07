Temen privatización de playas en Sisal, tras convertirse en Pueblo Mágico

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Habitantes de Sisal, sitio que recién fue nombrado Pueblo Mágico en Yucatán, denuncian que entre las varias razones por las cuales no quieren la distinción, una de ellas es porque a la par comenzaría también la privatización de las playas, situación que rechazan pues no quieren atravesar circunstancias parecidas a las que se viven en Quintana Roo.

La distinción que fue otorgada a Sisal el pasado 11 de diciembre fue bien recibida por la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), pues desde la mirada oficial se traduce en beneficios económicos, ya que atrae a visitantes nacionales e internacionales a territorio yucateco.

Sin embargo, para los habitantes no significa lo mismo, ya que consideran que sólo serán empresas hoteleras principalmente las que recibirían un beneficio económico directo.

Además que la privatización de las playas como tienen sabido de algunas zonas, no es una buena señal y esto lo sospechan a raíz de las situaciones que saben de otros destinos turísticos, por ejemplo, algunos de Quintana Roo.

“Le dan nombramiento de Pueblo Mágico y al mismo tiempo comienza a venir gente de fuera para hacer sus hoteles, algunos ya comenzaron a construirse y cuando ni siquiera los mismos habitantes tenemos terrenos porque no nos los dan pues dicen que no hay espacios y no se puede talar manglar, pero a ellos sí se los conceden, además, hemos visto que ya comienzan a privatizar las playas y eso no se nos hace justo”, comentó.

Por otra parte, la distinción de Pueblo Mágico, asegura que ni siquiera es necesaria, puesto que Sisal, ya por su cuenta comenzaba a ser difundido y apreciado por sus visitantes.

“No queremos el nombramiento de Pueblo Mágico porque Sisal siempre ha sido mágico por naturaleza y en la actualidad nos han tenido en desamparo y abandono las autoridades, pero ahora como ven que el pueblo comenzó a salir adelante por sí mismo y por el trabajo de los habitantes, sentimos que se quieren aprovechar de eso”, comentó Silvia Patricia Cruz Uc, habitante del lugar.

Asimismo, los habitantes son testigos de que aumentó la venta de terrenos en la zona y también, los permisos para la construcción de hoteles, mientras que negocios locales, como restaurantes, comenzarían a cerrar sus puertas ante el alza del precio de las rentas, ya que hay quienes miran en el nombramiento una oportunidad para sacar provecho.

“Hay calles que están llenas de baches y que siempre ignoran las autoridades aunque seamos Pueblo Mágico, también tenemos miedo que quienes tenemos nuestro negocio aquí en el centro del pueblo que nos quiten por cosa de imagen y hay personas que llevamos más de 15 años en este lugar y se nos haría injusto que nos movieran”, añadió Silvia.

Asimismo, denuncian que por ejemplo, hasta el momento no tienen servicios públicos de calidad y por ejemplo, en las calles falta pavimentación.

Los habitantes de Sisal aseguran que en efecto, hay mayor afluencia turística, pero es resultado del esfuerzo que han hecho los habitantes por mantener un clima idóneo y así las personas turistas puedan ser bien recibidas.

“Aquí cada vez vienen más visitantes, antes sólo de Mérida había quienes venían a comer, pero notamos que sí cada vez vienen más de distintas partes de México por ejemplo hasta del norte, pero las personas que vienen es porque les gusta lo que hay ahora en Sisal, no por los grandes hoteles que quieren traer”, comentó Angelina Gutiérrez Pech.

Hasta ahora, la secretaria de la Sefotur, Michelle Fridman, ha considerado que dicha oposición al nombramiento de Pueblo Mágico, se trata de un asunto político, pero no ha tenido acercamiento con los habitantes del lugar. (Noticaribe)