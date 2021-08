Parasitosis y deshidratación causas de la muerte de los delfines varados en Tulum

CANCÚN, MX.- Expertos que participaron en la atención de una hembra de delfín y su cría de unos seis meses, varados en las inmediaciones del Parque Nacional Tulum, informaron que de acuerdo con los primeros resultados de la necropsia, la madre presentaba una parasitosis severa y su cría estaba sumamente deshidratada.

En la conferencia de prensa virtual realizada por la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, participaron los MVZ Roberto Sánchez, de Bienestar Animal de la Amhmar; Liliana Serrano, experta en mamíferos marinos, y los biólogos Arturo Romero, coordinador de la Red de Varamiento de Mamíferos, y Hugo Navarro, director del Parque Nacional Tulum.

Ambos ejemplares fueron asistidos desde las 23 horas del pasado domingo 25. La madre falleció el lunes por la tarde y al día siguiente en la mañana, la cría, y quedó descartado que el sargazo haya tenido relación con la muerte.

Los expertos relataron todo el proceso que realizaron con ambos ejemplares, que incluyó mantener abrazada a la hembra para mantenerla a flote toda la noche del domingo y parte del lunes, el suministro de medicamentos y las maniobras que realizaron para trasladarlos a un mejor lugar, pues las condiciones donde estaban no eran las óptimas.

Antes de emprender todo el proceso se les tomaron muestras y realizaron análisis para saber a qué se enfrentaban, y se dio una terapia de soporte detectándose indicios infecciosos severos. El crío estaba deshidratado por estrés y cansancio.

Decidieron moverlos por condiciones de higiene y facilidad de manejo, pues se requería terapia de antibióticos. Consiguieron una alberca y en el inter para el traslado, la hembra fallece al entrar en un shock severo.

Como todo crío un cambio puede ser sensible, pero no había alternativa. No hubo percance, y se le dio una alimentación ligera, incluso nadaba bien, pero ya el martes en la mañana comenzó a tener problemas para flotar y entró en shock para fallecer.

De acuerdo con la información que se proporcionó, por ley hay que hacerle necropsias, cuyos resultados que tardan de dos a un mes, tienen que ser entregados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), junto con toda la documentación de todo el proceso de atención.

Al respecto, el Médico Veteraninario Zootecnista (MVZ) Sánchez señaló que aún faltan la totalidad de resultados, pero los primeros indicios de la necropsia indican una parasitosis impresionante.

Estos ejemplares son de la especie Stenella Frontalis, conocidos popularmente como delfín pintado o manchado. (Infoqroo)