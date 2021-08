Dice Jesús Pool que México carece de rumbo en política económica

CANCÚN, MX.- El diputado federal, Jesús Pool Moo dijo que no se ve por ningún lado que el país pueda salir adelante económicamente, incluso hay mayor probabilidad de seguir en un retroceso por la pésima política pública federal, y ahí está la prueba al ser tres los secretarios de Economía en este sexenio con Rogelio Ramírez de la O., de quien votó en contra de su ratificación.

“No creo que haya hoy algún secretario que pueda sacar adelante al país. No hay recursos para la promoción turística, para seguridad, desastres naturales, ciencia y tecnología”, indicó y recordó que precisamente Carlos Urzúa Macías al renunciar como ex secretario de Economía mencionó todo lo que se vive ahora por la mala política, que desapareció recursos y programas vitales.

De Arturo Herrera Gutiérrez dijo tiene denuncias penales, luego de que un juez determinó que se destinarán recursos para niños con cáncer, pero no lo hizo, y recordó que en una visita que hizo el año pasado al estado hizo una serie de ofrecimientos, pero fue un engaño, incluso cuando acudió a la Cámara de Diputados le puso la grabación de lo que dijo y aún, así, lo negó.

“Con Ramírez de la O. no habrá avance, ya que carece de una adecuada política económica. Se carece de estímulos para la generación de fuentes de empleo, y hay una persecución a los empresarios, que trabajan a marchas forzadas y con los pocos ingresos que hay. Por eso vote contra su ratificación”, dijo al ser entrevistado por QFM y Pulso AM sobre este mismo tema.

Pool Moo manifestó que en este sexenio más pobres e inseguridad. La clase media cada vez pierde lo que con muchos años trabajo obtuvo y la tachan de ser neoliberal, “fifís”.

“El país no salió a votar en la consulta pública porque se ve decepcionado. Es correcto que se tiene un poco más de apoyo a los adultos mayores, en términos generales hay un retroceso en todo”, enfatizó.

“Los de Morena y sus aliados se quejan contra el INE, pero hay que recordar que fueron ellos lo que no le autorizaron darle recursos para la consulta y además no es culpa de este organismo que la población no salió a votar. Es facultad de los partidos que lo promovieron, pero como no hubo dinero no pudieron acarrear a nadie”, añadió. (Infoqroo)