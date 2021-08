Recibe Cozumel por primera vez en 16 meses, tres cruceros en un mismo día

COZUMEL, MX.- Por vez primera, en más de 16 meses de iniciada la pandemia, en Cozumel se vuelven a ver tres cruceros en un mismo día, destacó el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, al dar la bienvenida al Celebrity Equinox, que junto con el Carnival Breeze y el Carnival Vista, atracó ayer en la isla.

“De nueva cuenta le dimos la bienvenida al Celebrity Equinox, que retornó a Cozumel en esta nueva etapa de la pandemia, siendo el segundo crucero de la empresa Celebrity que llega a la isla”, señaló Pedro Joaquín.

El Presidente Municipal comentó que el Celebrity Equinox partió desde el puerto de Fort Lauderdale, Estados Unidos, con más de mil 600 pasajeros a bordo, quienes disfrutaron las maravillas que Cozumel ofrece.

Asimismo, indicó que el Equinox se suma al Celebrity Edge, Adventure of the Seas, Independence of the Seas, Carnival Breeze y Carnival Vista, al incluir en sus itinerarios a Cozumel. En su mayoría, las naves llegan con una ocupación entre 40 y 70 por ciento, con lo cual se espera superar los más de 30 mil pasajeros que se tuvieron en el mes de julio.

En ese sentido, Pedro Joaquín, aseveró que la recuperación económica y turística de la isla avanza a paso firme, pues a la par del aumento en la llegada de cruceros, también en el Aeropuerto de Cozumel se reporta un incremento en el número de vuelos. Esta semana se tienen 130 operaciones, por encima de las 116 de semanas anteriores.

Durante el evento de bienvenida, el Presidente Municipal intercambió placas de arribo con el capitán del Celebrity Equinox, Anastasios Kafetzis, acto en el que estuvieron presentes, por parte del navío, el Jefe de Ingeniería, Loannis Fragkoulis; Hotel Director, Daniel Hutchinson y el Jefe de Recursos Humanos Manolo Cerrud.

Asimismo, asistieron al evento el Gerente de Operaciones de la terminal SSA México, Rodolfo Barrón Ávalos; el Director de Turismo Municipal, Pedro Hermosillo López; el Representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel, Pablo Aguilar Torres y el Capitán Jonathan Bobadilla Soto en representación del Comandante del Sector Naval, Enrique Arturo Ponce de León. (Fuente: Ayuntamiento de Cozumel)