“¡POLICÍA ASESINA!”: Airada protesta afuera del Palacio de Gobierno de Yucatán por la muerte del joven José Eduardo Ravelo, torturado y abusado por uniformados de Mérida

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Habitantes de Mérida se reunieron esta tarde a las afueras del Palacio de Gobierno de Yucatán para gritar “¡Policía asesina!”, ante el caso del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echeverría quien fue torturado y abusado sexualmente por policías municipales, hechos que le llevaron a la muerte, además en medio de consignas, también intervinieron con pintas el recinto gubernamental.

Fueron aproximadamente 60 personas las que se manifestaron afuera del edificio, en el cual también colocaron un altar, dejaron veladores y flores para recordar a José Eduardo y al mismo tiempo para exigir justicia por su caso.

1 of 7

El joven veracruzano presuntamente habría sido torturado y violado, por lo que días después perdió la vida a causa de las contusiones en todo el cuerpo.

En la protesta, las personas gritaban consignas también como “¡La policía no me cuida!”, por lo que de igual forma, pidieron la renuncia de mandos policiacos, sobre todo porque no se trata de un hecho aislado de tortura como mencionaron el gobernador Mauricio Vila Dosal y el presidente municipal, Renán Barrera Concha.

Como una exigencia de justicia y una petición social, las personas usaron aerosol para pintar las columnas del Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal, ambos ubicados en el Centro Histórico de Mérida.

“La policía se está cubriendo porque todos son asesinos y violadores”, es una de las frases que mencionaron y que anotaron en pancartas en la manifestación.

Antes de esta manifestación, la misma madre del joven se presentó la noche del viernes con el féretro de su hijo a las afueras del Palacio del Ejecutivo para pedir que se haga un acto de justicia por los hechos presentados.

De igual forma, los manifestantes recordaron que Mérida no es blanca como la presumen las autoridades gubernamentales sino es racista, clasista, xenobófica, feminicida, homofóbica y también registra actos de crueldad y tortura.

Ante el panorama que se vive, dijeron que en Yucatán hay una “falsa seguridad”. (Noticaribe)