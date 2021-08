CJNG lanza amenaza contra Azucena Uresti, periodista de Milenio, por ‘apoyar’ a falsos autodefensas

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En redes sociales circula un comunicado en formato de video que pertenece presuntamente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) donde se amenaza a la periodista Azucena Uresti, publicó sdpnoticias.com.

El video muestra a un hombre que habla a nombre de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “el Mencho” quien es líder del CJNG, rodeado 6 hombres armados.

El hombre asegura que Azucena Uresti y Milenio están apoyando a falsos autodefensas como Cárteles Unidos y a Juan “El Abuelo” Farías, y recibiendo dinero de ellos para “protegerlos”.

“Azucena Uresti, haré que te comas tus palabras” CJNG

El hombre que habla por el líder del CJNG aseguró que Azucena Uresti se escuda a través de su noticiero para “agarrar dinero” y aseguró que siente más respeto por las prostitutas que por la periodista.

Además, amenazó a Uresti asegurando que la haría que se coma sus palabras “aunque me acusen de feminicidio” y le recomendó “bajarle de huevos” y dejar de atacarlo desde sus noticieros.

“A ti Azucena Uresti una cosa te hago saber, no seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio”.

CJNG: No creo que el gobierno no se dé cuenta que no son autodefensas

El CJNG además acusó que “El Abuelo”, “Los Viagras” e Hipólito Mora no son autodefensas sino narcotraficantes que se escudan en “camisetas de autodefensas”.

Además, acusó que no es posible que el gobierno federal no se dé cuenta que no son autodefensas por el tipo de armamento que manejan.

Así como los camiones “monstruos” que cuestan alrededor de 100 mil dólares, es decir, más de 2 millones de pesos, cantidad que las autodefensas no podrían pagar, aseguró.

El hombre que habla por “El Mencho” aseguró que además no se les puede llamar tampoco narcotraficantes (…) y los calificó de “cobra cuotas”.

Además, pidió a Milenio que sean parejos al momento de dar información y “no se ladeen para un solo lado”.

“Ustedes Milenio les están recibiendo dinero a esos cobra cuotas, secuestradores y extorsionadores. Lo único que les digo es que sean parejos y no se ladeen para un solo lado. No acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero, porque nunca me habían tirado a mí directamente”. (Fuente: sdpnoticias.com)