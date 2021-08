DEL RÍDICULO AL PODER: Sergio Mayer ‘confiesa’ a Jordi Rosado que aspira a ser Jefe de Gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Aunque Sergio Mayer Bretón está cerca de concluir su etapa como diputado, tras fracasar en su intento de reelección, el también actor busca seguir en el mundo de la política, publicó radioformula.com.mx.

Dicha revelación la hizo durante una entrevista con el locutor Yordi Rosado para su canal de Youtube.

“A corto plazo, te puedo decir que quiero ser senador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, comentó el exintegrante del grupo musical Garibaldi.

Mayer Bretón reconoció que el revelar sus próximos objetivos en la política serían objeto de burlas y críticas, las cuales le impulsarían para seguir adelante.

“Y yo sé que esto va a generar una polémica porque es la primera vez que lo digo. Yo quiero dejar huella de algo positivo. Voy a recibir todas las críticas por haberlo dicho en tu programa, pero no me importa, es lo que más me motiva”, añadió.

Y, tal como lo predijo el diputado, luego de revelar sus intenciones de convertirse en Jefe de Gobierno de la capital, fue objeto de un sinfín de críticas, burlas y hasta memes en redes sociales.

En cuestión de horas Twitter y Facebook se llenaron de múltiples comentarios, en donde internautas mostraron su descontento por las aspiraciones del también actor.

Alguna de las cosas más ridículas que he leído es que Sergio Mayer quiera ser jefe de gobierno de la CDMX 😂 ni en sus sueños más guajiros 🥴😆 — Naika Soviética 🍥♥️🏃🏻‍♀️👟👣 (@nayeli786) August 9, 2021

La biblia dice que vendrán cosas peores y creo que ya están llegando🥺 Sergio Mayer se destapa para Jefe de Gobierno de la CDMX🙄Dios nos libre 😒 — ❤️ADRILU❤️SIEMPRE DE IZQUIERDA 😍 (@DIVALUSTAR) August 9, 2021

Es más factible que Lyn May esté embarazada a sus 68 años que Sergio Mayer sea jefe de gobierno de la CDMX 😆😂🥴 — Naika Soviética 🍥♥️🏃🏻‍♀️👟👣 (@nayeli786) August 9, 2021

¿Qué Sergio Mayer quiere ser Jefe de Gobierno? 🤣

Ya pasó de "cantante" a cómico 🤭🤣 pic.twitter.com/2Z7sk90IDI — Marisa Soviética 🦭🤍 (@MargmGudi) August 9, 2021

Y luego Sergio Mayer dijo que quiere ser jefe de gobierno

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/0BsnZlkhaE — Oso Tramposo (@oso_tramposo) August 9, 2021

Sergio Mayer quiere ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Gabriel Quadri quiere ser presidente de México. Ja Ja Ja

¡Cuánta osadía y mediocridad!

¡Qué nivel! pic.twitter.com/xM3rMgkUd2 — Tania-Ortega 🇲🇽 (@TaniaOrVe) August 9, 2021

Sergio Mayer queriendo dejar huella y ser jefe de gobierno pic.twitter.com/GhI5yOlTQB — Barbs (@barbslunatica) August 9, 2021

Yo viendo que Sergio Mayer quiere dejar huella. Claro, con iniciativas pendegas como la subida de precios de smartphones y toda tecnología para proteger" los derechos de autor. pic.twitter.com/E18kF1Xwno — André Bertuccelli (@AndrBertuccell3) August 9, 2021

(Fuente: radioformula.com.mx)