Creadoras escénicas de Yucatán montan la obra “Contrayerba: monólogos de mujeres mayas”

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Christi y Jazmín, intérpretes y productoras de “Contrayerba: monólogos de mujeres mayas”, montan una pieza bilingüe maya-español que presenta cinco historias de mujeres mayas que resisten ante el estigma, la desigualdad de género y el olvido de los saberes curativos tradicionales dentro de sus mismas comunidades originarias.

Con una pieza que dura alrededor de 45 minutos y que está basada en textos originales de Ana Patricia Martínez Huchim (1964-2018), las jóvenes artistas presentan los cuadros de lo que atraviesan por ejemplo la curandera, la trabajadora sexual, la partera, la yerbatera y la escritora dentro de su comunidad maya.

Ellas aseguran que la obra aborda la injusticia, pero atisba hacia un contraveneno para revertir dolor.

“Es un homenaje a las que ya no están, a las ancianas, adultas, jóvenes y niñas, para que nunca más tengan miedo de ser”, comentaron en entrevista.

En el 2019, tuvieron una primera colaboración con la dirección escénica de Tony Teyer y en el remontaje del presente 2021, Gladys Chi reconstruyó el dispositivo escénico bajo el título de dirección artística.

Christi explicó que su primer acercamiento al texto fue en 2014, mientras estudiaba el primer año de la licenciatura en literatura latinoamericana en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

“Ahí conocí a Pati (como la llamaban de cariño), quien era maestra de literatura indígena de la licenciatura y junto con Lourdes Cabrera, coordinadora de la licenciatura en aquel tiempo, organizaron la presentación de su nuevo libro U yóol Xkambal jaw xíiw traducido como Contrayerba al español. Lourdes, sabía de mi interés en el teatro y dramaturgia que expresé desde el inicio y me invitó, junto a Salomé Ricalde, a crear ejercicios escénicos como parte de la presentación del libro, ya que Pati gustaba de romper las formalidades académicas y tenía afición por ver cómo su obra se encausaba hacia otras manifestaciones artísticas”, recordó.

Así fueron los primeros cruces entre literatura y teatro y los ejercicios escénicos se presentaron en eventos comunitarios al interior de la península de Yucatán, hasta que en el 2019, un año después del fallecimiento de Pati, se unió al proyecto, Jazmín.

Ese mismo año, las creadoras escénicas fueron acreedoras al apoyo del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMyC).

“Después de leer el libro que Christi me trocó, tuve el fuerte deseo de compartir con Pati que Remedios Tzab Can era el antecedente que me ayudaría a construir a otra personaje de la mitología maya con la que me estaba encontrando en el 2018. Entonces le llamé a mi mejor amiga porque esa historia estaba dedicada a su papá. Ella me dijo que Pati ya había fallecido y me informó sobre un homenaje que le harían en esos días en la FILEY. Cuando llegué vi a Christi y le conté mis ganas de teatralizar las historias. Me contó un poco sobre el trabajo de dramatización que había iniciado con la autora y ahí prometimos encontrar una convocatoria que haga posible la producción. De ahí vino el PACMyC y lo demás ha sido trabajo duro y honesto”, comentó Jazmín.

Actualmente las jóvenes artistas trabajan como elenco para Raíz México 2021, propuesta que lanza la Secretaría de Cultura en colaboración con los estados de la república mexicana con el objetivo de apoyar a la comunidad artística y ofrecer al público de distintas comunidades una oferta cultural de la región.

Para ellas es importante abordar estos temas porque es una forma de visibilizar, defender y reivindicar nuestros saberes ancestrales a través de las artes.

“Nos permiten abrazar nuestros conocimientos como pueblo para reflexionar acerca de nuestra autonomía en colectivo: artistas y público intercambiando diálogos constantes, en el tiempo presente y ante las circunstancias que ponen en riesgo nuestros derechos como pueblos originarios”, puntualizaron.

Para ellas, “Contrayerba: monólogos de mujeres mayas” construye un universo donde se representan las identidades, imaginarios, oficios y saberes ancestrales que se desarrollan en las comunidades, al mismo tiempo que se expone el estigma, la violencia de género y la discriminación en las comunidades del interior de Yucatán.

“Apostamos por un arte que acompañe la resistencia, combata el olvido y revierta siglos de dolor a través de la esperanza”, añadieron.

Christi tuvo la oportunidad desde 2014 de trabajar al lado de Pati y viajaba con ella a las comunidades a presentar los monólogos de Contrayerba, por lo tanto, su acercamiento al teatro comunitario fue empírico y acompañado del cariño de la escritora, quien le asesoraba desde la pronunciación de la lengua maya hasta compartía detalles de los recuerdos de las mujeres protagonistas, ya que ella conoció a todas y a cada una de las que incluye en su libro.

“El proyecto también me ha acercado a la gestión cultural desde el ámbito institucional, hasta el ámbito de las redes comunitarias”, compartió.

Jazmín, por su parte, se ha consolidado en la triada creadora-investigadora-gestora y en Contrayerba se ha regido por un código de ética feminista, desde la creación y encuentro escénico con Christi, la forma de abordar e interpretar las historias, hasta las redes que buscan tejer con las espectadoras y colaboradoras.

Aunque todo el material escénico estuvo resguardado por un periodo debido a la pandemia por coronavirus (COVID-19), al participar en la convocatoria Raíz México 2021 abrieron las cajas y volvieron a los ensayos para la presentación el próximo 14 de agosto.

La obra se ha presentado cuatro veces, dentro de ellas una en el municipio de Peto y para las jóvenes creadoras al mismo tiempo se trata de un homenaje a Pati, pues conservan el universo ficcional de sus memorias: desde las onomatopeyas en lengua maya, las narraciones sobre los espacios y la descripción de las personajes.

Sin embargo, ellas como investigadoras de la escena trabajan por reivindicar las siques de ficción de cada personaje.

“Indudablemente a todo el montaje lo atraviesa nuestros ojos feministas. Sin duda, nuestra propuesta estética se entrelaza con nuestras posturas políticas”, enfatizaron. (Noticaribe)