REABREN A LA FUERZA LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE COBÁ: “Permitiremos que los visitantes entren de manera gratuita”, dicen ejidatarios en protesta

TULUM, MX.- La zona arqueológica de Cobá fue abierta hoy a la fuerza por un grupo de ejidatarios que asumió la administración del lugar, luego que ayer el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunciara el cierre del sitio.

“Permitiremos que los visitantes entren de manera gratuita. Mientas no lleguemos a un acuerdo con las dependencias, no podemos realizar ningún cobro”, expresó Fausto May Cen, presidente del comisariado ejidal de Cobá.

Añadió que se lleva un control, con toma de temperatura y sin arriesgar la integridad de los visitantes.

“Todo lo tenemos bien organizado”, añadió.

El INAH anunció ayer el cierre de esta zona arqueológica por tiempo indefinido, a raíz de un contagio de COVID-19. A inicios de este mes, Cobá permaneció cerrado por siete días por el mismo motivo.

El cierre suponía un golpe a la economía local. (Agencia SIM)