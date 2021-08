Se amparan comunidades mayas contra la Ley de Bienestar Animal de Quintana Roo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante la negativa del gobernador Carlos Joaquín González y los integrantes de la XVI Legislatura de escuchar sus peticiones, habitantes de varias comunidades de la zona maya interpusieron un recurso de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito contra la Ley de Bienestar Animal para que se les permita continuar con sus fiestas patronales, de acuerdo con usos y costumbres.

Armando Poot Chablé, de la comunidad de Tihosuco manifestó que los habitantes de Tepich, Chanchen, Chunhuhub y la zona de los Chunes, entre otros, se sienten traicionados por los diputados que aprobaron una ley que atenta contra los usos y costumbres de las comunidades cuyas festividades consideran la realización de pelas de gallos y corridas de toros, prohibidos en la Ley de Bienestar Animal, promovida por la ex diputada del PAN, Eugenia Solís Salazar, en la pasada a legislatura.

“Yo nací con mis usos y costumbres y la única diversión en los pueblos, una vez al año, son las fiestas patronales que en el caso de Tihosuco es en honor al Niño Dios y por eso interpusimos un amparo para que se nos permita continuar con nuestros usos y costumbres”, afirmó.

Afirmó que la Ley de Bienestar Animal, con sus prohibiciones, afecta las tradiciones de las comunidades pero también la economía de las familias “y queremos que las autoridades se den cuenta que al quitarnos la parte tradicional están acabando con la cultura maya y nuestra identidad”.

Afirmó que el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Mayas (Inmaya), que encabeza Delta Moo, les haya dado la espalda y no los apoye en la defensa de sus tradiciones.

Poot Chablé señaló que los funcionarios deben cumplir con las promesas de campaña y que no sólo muestren su preocupación e interés en tiempos electorales “que digan que les preocupa la cultura maya, que nos expongan pero que al llegar al poder nos hagan a un lado”.

“Hoy que están en el poder nos hacen a un lado. Dónde quedaron los discursos que nos dijeron para que votemos por ellos y ahora ellos aprueban leyes que afectan a las comunidades mayas”, expresó.

Afirmó que de no tener respuesta, los habitantes de las comunidades mayas realizarán manifestaciones contra la decisión de diputados foráneos, que no conocen los usos y costumbres, y aprueban leyes que afectan a los habitantes de la zona maya; “diputados que no conocen la cultura, que no hablan maya, pero que toman decisiones que nos afectan”.

Poot Chablé hizo un llamado a los diputados para que reflexionen y atiendan las demandas de los habitantes de las comunidades mayas porque les exigirán cuentas.

Los diputados nos atendieron y sólo nos dijeron “ahí lo veremos” y el gobernador se ha lavado las manos diciendo que es una decisión del Poder Legislativo.

Anticipó que en estas campañas los candidatos a diputados no van a engañar a las comunidades rurales “porque vamos a elegir a quienes verdaderamente defiendan los intereses de los pueblos mayas, que no sólo vengan a hablarnos bonito, que vengan bien perfumados, para que caigamos y votemos por quienes al final nos dan una puñalada por la espalda”. (Noticaribe)