“HAY TAXISTAS QUE SON MUY BUENOS, PERO MUCHOS OTROS ESTÁN METIDOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO”: “La competencia nos hace mejores”, dice empresario James Tobin al pronunciarse a favor de la legalización de Uber en Quintana Roo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- “La competencia nos hace mejor, ojalá y eso se pueda entender por parte del sindicato de taxistas”, expresó el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), James Tobin Cunningham, al manifestarse a favor de la legalización del servicio de la plataforma Uber en Quintana Roo.

El empresario explicó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) que favorece la operación de Uber en Quintana Roo es benéfico para el destino, por lo que en principio dijo que actuó la legalidad y si lo que se está buscando es encontrar a un actor que pudiera fijar de manera contundente de la legalidad, ya se dio, porque la SCJN es la máxima autoridad y que ahora serán los tribunales en la entidad quienes habrán de tomar la decisión considerando que es un servicio privado.

“Hoy el servicio (taxi) yo no lo veo mejor, lo veo peor sinceramente y creo que lo que debe reinar ahora, es la legalidad, si la legalidad dice Uber entra, lo primero que voy hacer es pedir mi Uber, porque no lo pido porque es algo que puede afectar a mí de manera personal, las reacciones siempre fueron muy violentas, siento mucho que haya llegado ese punto tan difícil, pero la competencia nos hace mejores y ojalá eso se pueda entender por parte del sindicato”, manifestó.

Abundó que todos los turista que llegan a la entidad, lo primero que buscan es una plataforma de Uber, sin embargo, ante las acciones violentas que han asumido los taxistas y por temor a ser agredidos por estos, muchos optan por no contratar el servicio y que no obstante, dijo que por muchos años los taxistas dejaron pasar la oportunidad para mejorar sus servicio y cada vez está peor.

“Hay taxistas que son muy buenos y a esos les aplaudo, pero muchos otros están o metidos con el crimen organizado o tienen placas falsas, o en ese levantan o en ese violan o secuestran, no podemos decir que es una constante pero se empieza a ver cada vez más que un gremio está siendo vulnerado por el crimen organizado y eso no le da confianza a la gente, yo no tomo un taxi”, señaló.

Cabe recordar que para su operación en el estado, Uber cuenta con una suspensión que otorgó un Juez Federal dentro de un amparo que, si bien no se ha resuelto en definitiva, la Suprema Corte en junio de este año dictó los lineamientos para resolverlo, determinando que el modelo de negocio que se intermedia mediante la aplicación es distinto al servicio de transporte público sujeto a concesión. (Agencia SIM)