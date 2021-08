Homologación electoral se hará en 2027, afirma Eduardo Martínez

CANCÚN, MX.- Al reconocer que existe mucho rumor en cuanto a la homologación electoral en Quintana Roo, el diputado local Eduardo Martínez Arcila enfatizó que después del 2027 las elecciones en el estado serán cada tres años y concurrentes con las federales; cualquier otro intento de cambio, contraviene a la Constitución.

“El tema no está estancado, está resuelto ya, Quintana Roo a partir del 2027 va a tener elecciones cada tres años, cualquier idea en sentido contrario, en echar atrás esta homologación, me parece sería un contrasentido del desarrollo democrático que ha tenido el estado”, complementó el legislador.

Recordó que en la legislatura pasada (XV) pudo cuadrarse los tiempos, que del 2022 seguirían elecciones en 2024 y de ahí hasta el 2027, a partir de ese año cada trienio; pero cualquier modificación rompe con la democracia en Quintana Roo, pues la homologación es primordial, porque no hay gobiernos que aguanten elecciones cada año y medio.

Al cuestionarle sobre la propuesta de reelección, mencionó que no está interesado en la reelección, pero sí es partidario que se aplique la ley, aunque de momento no sería lo más recomendable, pero depende de los demás diputados.

“Me interesa, lo he dicho que mi partido (PAN) me tome en cuenta, he sido dirigente municipal, dos veces dirigente estatal, dos veces diputado local y es lo que pongo sobre la mesa de mi partido, de la militancia y de la ciudadanía para que pudiéramos estar en esas posibilidades de buscar la candidatura a gobernador”, detalló Martínez Arcila.

Calificó como excelente la oportunidad de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) presidir la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en la XVI Legislatura, pues este es un año de transición, no solo en la legislatura, sino también en el Gobierno del Estado. Será un actuar de manera transparente, pero depende del presidente estatal del PAN designar quién de los cinco diputados pueda encabezar los trabajos en el Congreso.

Regreso a clases presenciales

Al participar en el programa “Regreso Seguro” a la escuela, comentó que lo primero que deben hacer todas las autoridades educativas y la sociedad en general es limpiar los planteles escolares, pues estos no solamente sufrieron robo, sino que creció la maleza, hay deterioro “natural” de las instalaciones, pues hasta la llegada de los conserjes fue suspendida hasta que estuviésemos en semáforo epidemiológico verde.

Hasta el momento la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ) no ha solicitado ninguna ampliación presupuestal para destinarlo a la limpieza de escuelas; las reparaciones y rehabilitación que realiza el Instituto de Infraestructura Educativa (Ifeqroo) están incluidas en el presupuesto actual.

“Pero esto de reestablecer los baños es primordial; la primera parte de la limpieza está saliendo de las asociaciones, lógicamente con la ayuda de la Secretaría, del personal, del Club Rotario, de las escuelas particulares, se están sumando para donar material de limpieza y al esfuerzo físico”, explicó.

Reconoció que el exhorto hecho por la Federación ha reactivado a la sociedad para iniciar con la limpieza, pero ahora están abiertas para que los que gusten puedan llegar a participar en dejar los planteles en condiciones dignas para que regresen los alumnos; lo importante es priorizar la salud, luego la recuperación de clases. (Agencia SIM)