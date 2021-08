Abuelitos claman por un Instituto de Atención al Adulto Mayor en Cancún

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Con la finalidad de que los abuelitos tengan mejor calidad de vida, el presidente de la Federación estatal para el Desarrollo Humano de los Adultos Mayores en Quintana Roo, Horacio Reyes García, pidió a las autoridades voltear a ver a este sector de la población para crear el Instituto de Atención para el Adulto Mayor, ya que en Cancún a pesar de ser una ciudad relativamente joven dijo que hay más de 40 mil personas de este sector en precarias condiciones.

Cuestionó el hecho de que sólo en campaña los candidatos al gobierno se acerquen a esta agrupación en busca del voto, mas no ha logrado que puedan concretar la creación de dicho instituto que vendría a dar una atención real a las necesidades que enfrentan en su mayoría también han sido abandonados por sus hijos y muchos de ellos no tienen siquiera para sus alimentos porque son personas que no lograron obtener una pensión, sobre todo las mujeres.

“Queremos un instituto de atención al adulto mayor y lo hemos pedido, y se los hemos pedido a muchísima gente que no quiero hacer mención y se los hemos pedido con tal que de alguna manera haya un lugar en donde los adultos mayores pueden acudir sin deberle nada a nadie, ningún partido político, ningún color, que ellos tengan la decisión de votar por quien ellos quieran, no por obligación no por obligación o pago de un favor, un instituto sería la cosa perfecta porque de alguna manera yo necesito un abogado por qué mi hijo que tiene problemas yo no tengo dinero para resolverlo, el abogado del instituto te atiende”, señaló.

Abundó que su asociación concentra a un grupo con más de 800 miembros sólo en Cancún y que a raíz del tema de la pandemia de covid-19 por lo menos 35 personas han fallecido y la mayoría sin apoyo de sus familiares porque han sido relegados. (Noticaribe)