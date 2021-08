Catean casa del morenista Saúl Huerta tras su desafuero por presunto abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en colaboración con personal de Puebla, catearon el domicilio de la esposa del exdiputado Saúl Huerta, acusado por el delito de violación agravada y abuso sexual contra un menor, publicó Excélsior.

De acuerdo con el reporte, la diligencia se realizó en un domicilio ubicado en la reserva territorial Atlixcáyotl en Cholula, Puebla.

Una vez que un juez de control giró la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía capitalina, agentes de la Policía de Investigación (PDI) iniciaron la búsqueda de Huerta en diversos domicilios de la capital y del estado de Puebla.

Huerta Corona quien fue desaforado este miércoles y el cual cuenta con una alerta migratoria desde abril pasado, dijo que en días pasados se presentó ante la Fiscalía General de Justicia para reiterar su domicilio pero no fue atendido.

“En días pasados acudí a la fiscalía, previendo que ya venía lo del desafuero, para reiterar mi domicilio que presenté por escrito donde nombré a mis abogados defensores; sin embargo, la fiscalía me puso pretextos y no tomo la ratificación. Aun así, me entrevisté con la encargada del área para manifestar que estaba a su disposición. Los pretextos fueron que tenían carga de trabajo y que la ministerio público encargada de la carpeta de investigación había salido a una audiencia, el tema es que no se pudo lograr la audiencia de ratificación de mis abogados defensores, ni tuve acceso a la carpeta de investigación”.

El exdiputado Saul Huerta, dijo estar en México y disponible para el momento cuando sea requerido por un juez de control.

Aseveró estar consciente que irá a prisión donde su equipo de abogados mostrará las pruebas durante el proceso. (Fuente: Excélsior)