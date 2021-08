Anuncian la creación de comités en defensa de AMLO en QR

CANCÚN, MX.- En reacción al fracaso de la última consulta popular, ciudadanos afines a la Cuarta Transformación han anunciado la conformación de comités para promover la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el ejercicio democrático el año próximo.

En rueda de prensa, varios integrantes del Comité Estatal de Quintanarroenses en Favor de la Ratificación del Mandato de Andrés Manuel López Obrador, señalaron que conformarán 11 comités municipales, así como comités para cada una de las mil 40 secciones electorales del estado. También habrá comités para diversos grupos sociales, como mujeres, adultos mayores, jóvenes, diversidad sexual o indígenas.

Luis Alberto Calderón, vocero de este movimiento, explicó que su propósito será difundir los beneficios de la actual administración federal, para fomentar la participación de la ciudadanía en contra de la revocación de mandato.

Aunque dijeron no sentir miedo, pues la aprobación del presidente es alta, existe mucha “desinformación” por parte de quienes están “nostálgicos del poder”, aunado a que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya demostró en la pasada consulta su interés en querer sabotear estos proceso democráticos.

El vocero afirmó que en la pasada consulta, el INE no cumplió su función de informar sobre este proceso, por lo que muchos no sabían que se llevaba a cabo, y quienes sí acudían, descubrían que su casilla habitual no estaba, y las mesas receptoras instaladas no eran visibles.

Participan en el comité estatal Giselle Castro Marcial, Clara Emilia Díaz Aguilar, Christofer Almarás, Alma Trejo y Marbella Che.

Por último, rechazaron ser financiados por alguien, al indicar que esta es una labor ciudadana de concientización que no conlleva gastos. (Agencia SIM)