Cancelan procesión de la Virgen de Lázaro Cárdenas para evitar contagios de COVID-19

KANTUNILKÍN, MX.- El Presidente del Consejo Supremo Maya de Kantunilkín, Donaciano Poot Chan, informó que decidieron cancelar la procesión para celebrar la Asunción de la Virgen a los cielos, para prevenir contagios de coronavirus y casos de COVID-19.

De hecho, el líder étnico señaló que las personas que asistieron en la iglesia para visitar la sagrada imagen lo hicieron en una cantidad reducida.

Agregó que las celebraciones a la Virgen se realizaran de manera diferente por segunda ocasión por esta razón sanitaria.

“Ya no hay música de jarana, no hay procesión en donde se concentran cientos de fieles para recorrer las calles, junto con la imagen, no hay bailes, entre otras actividades”, lamentó.

Al mismo tiempo, agradeció que las personas se cuiden, pues solo algunos fieles acuden a la iglesia para venerar la sagrada imagen.

“Muchos en sus casas realizan sus ofrendas para no pasar desapercibida la devoción que le tienen a la sagrada imagen”, añadió.

Poot Chan finalmente reiteró que desde que abrió la iglesia, el pasado viernes, la afluencia de los fieles ha sido mínima.

“En ocasiones solo vienen 10 personas durante todo el día, eso es bueno porque la gente no quiere salir a contagiarse y a contagiarnos a nosotros que estamos para custodiar la imagen de la Virgen”, concluyó. (Infoqroo)