“LOS VIDEOS SON EDITADOS”: Abogado de policías acusados de violación y tortura, descarta veracidad de material videográfico

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- David Dorantes Cabrera, abogado defensor de los policías que presuntamente están involucrados en el abuso sexual, tortura y asesinato del joven José Eduardo, sostiene que sus representados son inocentes y que los videos que han circulado sobre el caso, son editados.

“Esta rueda de prensa es para hacer unas aclaraciones de videos que han sido filtrados y que han generado una serie de dudas sobre mis representados. Esta idea es poder aclarar lo que sucede y afirmar que no participaron en este hecho. Se trata de videos editados filtrados para generar la idea diferente de lo que sucedió”, comentó.

Así también señaló que los videos que en sí fueron presentados como prueba a favor de los policías, fueron analizados por el Juez de control del primer distrito judicial del sistema penal acusatorio y oral, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda y que por esta razón resolvió a favor de los imputados.

“En el video se muestra desde las 10:32 horas del 21 de julio hasta las 11:05 horas del 22 de julio cuando la víctima sale caminando por su propio pie y no hay un sometimiento como tal”, señaló.

De igual forma, Dorantes Cabrera dijo que hay un video que no ha circulado de manera pública y es uno en el que el joven José Eduardo corre previamente a ser detenido y choca contra una combi, se mete debajo de ella estando en movimiento y también luego se dirigió a un puesto de comida en donde fue identificado que se golpeaba la cabeza a sí mismo.

“Se identificó que tenía una conducta autolesiva, o sea que se hacía daño a sí mismo. En el traslado después de su detención se le tenía que controlar porque es sabido que cuando tienen este tipo de conductas los detenidos sí hay que llevarlos sentados o acostados porque sino pudiera brincar y generarse daño”, mencionó.

El abogado defensor de la parte acusada, dijo que los videos que ellos presentaron fueron los que sirvieron de base para la no vinculación a proceso y en ese mismo material, no se ve que el joven es golpeado y abusado sexualmente.

“Los videos que se han difundido sí son editados porque no son consecutivos, hay acciones cortadas y pegadas, quitaron la hora y las fechas de los días en los que suceden los hechos. Esos videos no justifican ni sustentan”, describió.

Asimismo, mencionó que el joven en su denuncia dijo una descripción de uniformes y unidades que no corresponden a las características de la Policía Municipal.

“Además menciona dos apellidos de nombres distintos. También la denuncia es puesta el 24 de agosto y como abogado defensor digo que hay una desfase que no corresponde, no sabemos qué pudo haber pasado en el tiempo en el que el joven salió y después denunció”, aseveró.

Sobre el video en el que se le alcanza a percibir a un policía que tiene la rodilla sobre el cuerpo de José Eduardo, el abogado de los policías mencionó que se trata de un uso racional de la fuerza y que se usa, dentro de un protocolo, para controlar.

“La línea de investigación no se ha agotado. Afirmo y aseguro que los hechos fueron en otro lugar. Si yo tengo 24 horas de usted en la cárcel y tengo otro tiempo que no se señala, que no se muestra en los hechos, quiere decir que no fue en ese lugar. Mis representados no participaron en los hechos”, aseguró.

Sobre la acción en la que el joven ingresó con una ropa a las instalaciones de la Policía Municipal y salió con otra distinta, dijo que también fue para protegerlo, ya que al tener conducta autolesiva, lo más seguro era pedirle que se quitara las prendas con las cuales podría hacerse daño. (Noticaribe)