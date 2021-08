Regreso a clases en QR será a distancia por falta de condiciones sanitarias, aseguran padres de familia

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- En Quintana Roo, las clases en el ciclo escolar que inician el 30 de agosto serán a distancia ya que no hay condiciones sanitarias ni de infraestructura educativa para garantizar que no hayan contagios entre los estudiantes, advirtió el presidente de la Asociación de Padres y Madres de Familia, Sergio Acosta Manzanero.

Al considerar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tras minimizar los niveles de contagio entre niños y adolescentes, señaló que Quintana Roo registró la semana pasada el mayor récord de contagios, “lo que obliga a estar pendientes de las cifras ya que no hay las condiciones para regresar a clases en forma presencial en forma inmediata”.

A lo mejor el presidente hace un análisis general de la situación, pero en Quintana Roo las cifras han registrado un aumento por lo que hay que trabajar para que esos números disminuyan en las próximas semanas, advirtió.

Acosta Manzanero reiteró que en Quintana Roo las clases serán a distancia porque el semáforo sanitario aún no se encuentra en color verde, además que la infraestructura educativa está muy dañada, no cuentan con energía eléctrica y por lo menos un 60 por ciento no cuenta con agua potable que permita garantizarlas como burbujas sanitarias.

Explicó que hoteles y restaurantes han decidió adoptar algunos planteles para lograr su recuperación mientras que empresas como Aguakan se ha comprometido a dotar de agua potable, así como personal de plomería.

Además, las escuelas particulares de la zona norte, a pesar que han sido dañadas en su economía, han donado herramientas y material de limpieza.

Reiteró que si bien el presidente de la República afirma que se regresa de manera presencial a clases los Estados tiene la facultad de decidir si lo hacen o no.

En cuanto a la carta de corresponsabilidad emitida por la Secretaría de Educación Pública dijo que hay mucha desinformación al respecto en cuanto a la corresponsabilidad y responsabilidad de mandar a los estudiantes a las clases.

Explicó que los padres de familia asumen el compromiso de garantizar la salud de sus hijos y de no llevarlos a parques o fiestas para no exponerlos a contagios y las escuelas asumen su responsabilidad de garantizar las condiciones para evitar los contagios. (Noticaribe)