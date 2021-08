Cozumel está preparado para enfrentar a la Tormenta Tropical “Grace”, asegura Pedro Joaquín

COZUMEL, MX.- Cozumel está preparado para hacer frente a una posible contingencia por la Tormenta Tropical “Grace”, aseveró el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, al participar en la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y Seguimiento del Comité de Atención de Fenómenos Hidrometeorológicos.

En la sesión, que encabezó el Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González y en la que también participaron representantes de los tres órdenes de gobierno y fuerzas armadas, se informó que, según los pronósticos meteorológicos, la Tormenta Tropical “Grace” podría llegar a las costas de Quintana Roo como Huracán categoría 1, impactando al sur de Tulum la madrugada de este jueves.

A su vez, en la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil del Municipio de Cozumel, en la que se instaló el Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos Temporada 2021, el meteorólogo municipal Enrique Chávez Sevilla dijo que, si la tormenta mantiene el rumbo, la isla sería afectada por el cuadrante 1, el de mayor peligro, con vientos entre los 120 y 140 km/h, que comenzarían a sentirse mañana.

En ese contexto, el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, informó que Cozumel tiene listos tres refugios de primera apertura, en el CONALEP, Colegio de Bachilleres y la Escuela Secundaria “Carlos Monsiváis”, con los protocolos sanitarios debido a la pandemia por Covid-19.

En total son 10 refugios temporales y ocho hoteles designados como refugios, los que están listos para ser activados de ser necesario para albergar a 3,978 turistas que están actualmente en la isla.

En cuanto a los suministros, se informó que los supermercados tienen existencias suficientes para un periodo de entre 15 y 21 días; las empresas de abastecimiento de bebidas y alimentos reportan reservas para 20 días y las gasolineras podrían brindar servicio durante 10 días.

Asimismo, se notificó que se canceló el arribo de los cruceros Symphony of the Seas, que se esperaba el día de mañana; Adventure of the Seas y Allure of the Seas, que llegarían a la isla el jueves.

Además, la naviera Winjet anunció que mañana miércoles sólo tendrá cruces desde Cozumel en los horarios de 7, 8, 10 y 12 del día; en tanto que de Playa del Carmen a las 8, 9 y 11 de la mañana; Ultramar, por su parte, notificó que hoy opera normalmente, pero el jueves podrían darse afectaciones.

Como parte de las actividades preventivas, desde hace varias semanas se lleva a cabo la poda de árboles, limpieza de registros pluviales y de 170 pozos profundos. En las colonias Emiliano Zapata, Flores Magón 1 y 2 se construyeron recientemente nuevos pozos de absorción, a fin de prevenir inundaciones.

Por último, se pidió a la población estar atenta a los avisos emitidos en los medios de comunicación oficiales del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado, evitar compras de pánico y llevar a cabo acciones preventivas en los hogares. (Fuente: Ayuntamiento de Cozumel)