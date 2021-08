Cancún sin transporte aéreo y marítimo; continúan suspendidos cruces a Isla Mujeres y Cozumel por huracán ‘Grace’

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- Las operaciones aéreas y marítimas en Cancún continúan suspendidas por el paso del huracán Grace y se espera que en próximas horas puedan retomar actividades, cuando así el clima lo permita.

En Playa del Carmen también están suspendidos los cruces hacia Cozumel.

De acuerdo a la información proporcionada por la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, tras realizar un recorrido por la zona turísticas de esta ciudad, dio a conocer que las afectaciones generadas por Grace fueron mínimas, en su mayoría se concentraron en las fallas en el suministro de energía eléctrica en gran porcentaje de la ciudad, árboles y anuncios espectaculares caídos, situaciones en las que ya se trabaja con la CFE para restablecer el servicio y liberar las vialidades.

Abundó que 235 trabajadores de Playa del Carmen que no pudieron regresar a su hogares pasaron la noche en uno de los albergues, así como 3 turistas mexicanos que no pudieron regresar a sus casa y una persona adulta con sus 2 mascotas en el refugio que se habilitó para mascotas.

“Estamos realizando el recorrido por la zona hotelera, algunos árboles, algunos anuncios caídos, el objetivo insisto, es que se cuidan y se queden en casa, vamos a seguir recorriendo la ciudad empezamos desde muy temprano y tenemos muchas afectaciones en el tema de falta de suministro de energía eléctrica algunas zonas de la de la ciudad se lo estaremos dando a conocer conforme se vaya restableciendo, no hay vuelos en este momento, ni llegadas ni salidas hasta nueva información de Asur y el transporte marítimo sigue suspendido”, informó.

Añadió que afortunadamente el movimiento de transporte de personal se reactivo desde muy temprano con la finalidad de poder movilizar a los trabajadores, que ocupan llegar a las diferentes empresas, “les pido por favor que lo hagan con mucha precaución y si no hay que salir de casa, si ustedes no tiene nada a que salir, por favor no salgan”, recomendó.

Finalmente, dijo que han desplegado un estado de fuerza muy importante en todo el municipio para atender a la ciudadanía y reconoció la labor de quienes realizan estas acciones y que desde el momento en que se tuvo conocimiento del fenómeno se tomaron las acciones pertinentes para evitar daños a la población. (Noticaribe)