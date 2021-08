VERACRUZ | Docente homófobo y antiabortista es evidenciado en video

VERACRUZ, MX.- Mauricio Pavón Pavón, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana (UV), fue exhibido por sus propios alumnos en redes sociales haciendo comentarios homofóbicos y de rechazo al aborto en plena clase, publicó Proceso.

Pavón Pavón, con especialidad en Contaduría y Auditoria Gubernamental, interrumpe su clase para decirle a sus alumnos que, a su juicio, se le hace una “marranada” las relaciones entre personas del mismo sexo, sobre todo entre dos hombres.

En el video de un minuto de duración difundido a través de redes sociales, se escucha a Mauricio Pavón arremeter contra la comunidad LGBTTTIQ a quienes acusa ser producto de una “distorsión de la sexualidad”, pues sustentan sus relaciones afectivas con “marranadas” y “porquerías”. En el video, Pavón cita un pasaje ininteligible de la biblia.

Al reparar en que sus alumnos ya son mayores de edad y se puede hablar de esos polémicos temas, el catedrático universitario pide tiempo para referirse a la despenalización del aborto, la cual catalogó como una “masacre”, en donde las responsables son las mujeres que “abren las piernas” y no se compraron antes sus preservativos o pastillas en la farmacia.

“Ahora alguien se embaraza y dice ‘tengo derecho a matarlo’. ¿Pa’ qué carajo te embarazaste? ¿pa’ qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas, si querías andar en esas barbaridades. Miren, estoy hablando con adultos, porque no me parece que, a algún ser, que no se puede defender, sea masacrado”.

¿Y qué es la ultraderecha?

El profesor de la Universidad Veracruzana, Mauricio Pavón, lo explica. pic.twitter.com/7QNsXwcEZl — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 18, 2021

La Universidad Veracruzana emitió un comunicado en donde condenó las aseveraciones de su profesor de la Facultad de Contaduría y Administración.

Sin embargo, el comunicado rubricado por la rectora, Sara Ladrón de Guevara señala que emprenderá una investigación y una posible sanción, solo si hay alguna queja universitaria formal de por medio.

Los dichos del profesor y la postura de la rectoría generaron la indignación de la comunidad estudiantil, así como de otros docentes de la UV, quienes a través de sus redes sociales condenaron los dichos del profesor. (Fuente: Proceso)