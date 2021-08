AMLO no se opondrá si Fiscalía otorga amnistía a Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dejo ver la posibilidad de otorgar amnistía al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’ fundador del Cártel de Guadalajara, ya que por su edad y enfermedad, podría solicitarla, publicó VanguardiaMX.

El mandatario señaló que no se opondría a la solicitud pero señaló que es la autoridad correspondiente, la encargada de otorgar la libertad por su mayoría de edad.

“En su caso si se termina de revisar este asunto, que corresponde a la Fiscalía, (se determina) de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, que si ya tiene derecho a salir, yo no me opongo a eso”.

Sobre las palabras que desde la cárcel emitió el ‘Jefe de Jefes’, sobre que el mandatario federal es un hombre de buena voluntad que esta combatiendo la desigualdad social y dando pensiones, López Obrador agradeció los cumplidos.

“Le agradezco mucho sus buenos deseos. Yo también quiero que él comprenda mi situación, yo no quiero que sufra nadie, que nadie este en la cárcel, yo soy un humanista, estoy formado en la escuela de la no violencia, pero tengo hacer que se cumplan las leyes”, señaló el presidente.

La propuesta del presidente sobre el perdón a los grandes capos ha suscitado oleadas de críticas por parte de la ciudadanía y políticos.

Félix Gallardo, de 75 años de edad, ha pasado 32 años en prisión tras ser condenado en 1989 por el asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA). (Fuente: VanguardiaMX)