Alcalde de Umán amenaza con hacer huelga de hambre por falta de luz en Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Ante la falta del servicio de energía eléctrica en Yucatán, el alcalde de Umán, Freddy Ruz Guzmán hizo un llamado a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que preste atención a las problemáticas que se presentan en territorio yucateco y de continuar con la falta de energía eléctrica, amenazó con hacer huelga de hambre este día.

A pesar de que la CFE ha anunciado que tras el paso de ‘Grace’ por la península de Yucatán, ya se ha restablecido la mayor parte del servicio de luz en la zona, sin embargo, hasta el día de ayer había poco más de 50 mil personas afectadas tan sólo en Mérida.

En algunos puntos de la ciudad eran alrededor de 72 horas las que ya habían pasado sin luz eléctrica en sus hogares y hay zonas que incluso hasta hoy no tienen.

En algunas colonias, los habitantes procedieron a bloqueos y protestas, puesto que exigen les sea restablecido de inmediato el servicio.

Asimismo, hay quienes además de luz tampoco tienen agua en sus hogares, por lo que la desesperación aumenta.

Sin embargo, en otros municipios del estado de igual forma hay esta misma problemática, tal es el caso de los habitantes de Umán.

En este sentido, ante la desesperación de la falta de servicio, el alcalde de dicho municipio envió un mensaje directo al director de la CFE.

“Sr. Manuel Bartlett, secretario de CFE, necesitamos la luz en Dzibikak, Xcucul Sur y muchas colonias de Umán, a falta de ello las bombas de agua no funcionan y no tenemos agua, si mañana no se restablece la energía eléctrica, me pondré en huelga de hambre en los bajos del palacio municipal”, comentó.

Hasta el momento, a pesar de que el restablecimiento a los servicios de agua y luz sí continúan en las zonas que han sido denunciadas antes, aún quedan otros puntos en los que todavía falta darles solución en Yucatán. (Noticaribe)