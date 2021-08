Cozumel continúa su reactivación económica y esta semana recibirá nueve cruceros

COZUMEL, MX.- La reactivación económica y turística avanzan a paso firme, gracias a la confianza de las empresas navieras y los turistas en Cozumel, destacó el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, al anunciar que por primera ocasión en esta nueva normalidad llegarán nueve cruceros esta semana y se activarán los tres muelles de la isla.

“Vamos por muy buen camino y una muestra es que esta semana recibiremos nueve cruceros en la isla, que atracarán en los tres muelles, Puerta Maya, México SSA y Punta Langosta, que se reactivó la semana pasada con la naviera Norwegian Cruise Line (NCL) y, por su ubicación, beneficia directamente a los negocios del centro de la ciudad”, enfatizó el Presidente Municipal.

Será la primera vez en esta etapa de la pandemia derivada del Covid-19 que llegarán nueve cruceros en una semana. De acuerdo con la programación, el lunes atracará de nuevo la monumental embarcación Mardi Gras; martes, el Odissey of the Seas y el Carnival Brezze; miércoles, Adventure of the Seas y Carnival Edge; jueves, Carnival Vista; viernes, Independence of the Seas y Norwegian Gem, y el sábado atracará nuevamente el Carnival Breeze.

Pedro Joaquín destacó que en junio cuando se reactivó la industria de cruceros, arribaron cuatro embarcaciones con 4,227 turistas; en julio, 14 naves con otros 30 mil 40 visitantes y ahora, en agosto, antes del paso del huracán Grace, la isla había recibido, vía crucero, a más de 23 mil pasajeros. A 24 horas de la tormenta, los hoteles flotantes ya estaban de vuelta.

“Estas son muy buenas cifras, que nos hablan de la confianza de las navieras y de los turistas en un Cozumel seguro, lo que nos permitirá de acuerdo con la programación de las navieras, recibir aproximadamente 400 cruceros durante el segundo semestre de este año”, destacó el Presidente Municipal.

A esas estadísticas se suma la actividad en el Aeropuerto Internacional de Cozumel, que mantiene una buena cifra de operaciones semanales. Del 23 al 29 de agosto están programadas 90 operaciones aéreas, con hasta dos conexiones con la Ciudad de México y Houston, Texas; además de cerca de 10 mil pasajeros diarios que llegan a la isla vía ferry por las vacaciones de verano. (Fuente: Ayuntamiento de Cozumel)