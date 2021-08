Mabe quería condonación de impuestos a cambio de descuentos a compra del Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que su Gobierno llegó a un acuerdo con la empresa de electrodomésticos Mabe para comprar enseres para damnificados, y ellos les ofrecieron descuentos, pero como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no quiso condonar sus impuestos, decidieron retirar la oferta, publicó sinembargo.mx.

Durante su conferencia matutina desde Xalapa, Veracruz, tras dar a conocer los apoyos que se darán por el huracán “Grace”, AMLO destacó que el periodo neoliberal se terminó, sin embargo, Mabe no respetó el acuerdo de descuentos para la compra de electrodomésticos para los damnificados, incluso a pesar de que la empresa hasta se había comprometido a donar por su cuenta más aparatos.

Aunque el titular del Ejecutivo no dio detalles sobre la emergencia sanitaria, la principal entrega de apoyos se dio en noviembre de 2020 en Tabasco por el desbordamiento de la presa Peñitas.

“Les voy a comentar algo, porque ayuda y ofrezco disculpas a los dueños de esta empresa por anticipado, pero que entiendan que son otros momentos. Se hizo un acuerdo para comprar electrodomésticos con una empresa, Mabe, nos habían ofrecido descuentos para la compra de los electrodoméstico”, expuso el mandatario.

Sin embargo, luego de haber entregado cierta cantidad decidieron no hacer más descuentos porque el SAT optó por no condonar sus impuestos.

“De repente, ya habían entregado una cantidad y informan que ya no iba a hacer descuentos, porque no les querían condonar impuestos en el SAT. ¿Qué hicimos? ‘No nos des descuento, no nos ayudes, pero no te van a condonar los impuestos’”, recalcó AMLO.

Además, agregó que les comentaron que no estaban ayudando a la situación de los damnificados y solamente actuaban por intereses propios.

“Entonces les dijimos: ‘no, cómo te vamos a condonar los impuestos, entonces no estás ayudando’. Todo es ambición, todo es dinero, todo es lucro”.

AMLO mencionó que este no es el único caso que ocurre con las empresas grandes, quienes se echaron a perder de la misma forma que el Gobierno por no pagar impuestos.

“Estas conferencias ayudan mucho, es pedagogía, se echaron a perder muchas empresas, no nada más el Gobierno. Grandes empresas no pagaban impuestos, imagínense que todos paguen impuestos, la gente más humilde, pobre, y los de arriba no pagaban, les condonan los impuestos, entonces fue un régimen de corrupción, realmente destructivo, que produjo una decadencia”.

Además, señaló que a nadie se le van a perdonar los impuestos y cuestionó a todas aquellas empresas que reciben recursos del país pero no ayudan en emergencias sanitarias.

“¿Qué van a hacer si cuando nos morimos no nos llevamos nada? Ni modo que en un entierro, en un funeral, vengan las mudanzas con las cajas fuertes para enterrarlas también. Todos tenemos que cambiar y ayudar”, dijo.

En 2019, AMLO presentó el decreto para terminar con la condonación de impuestos “para acabar con esta figura, se recuperará la Constitución en letra y espíritu, para que todos contribuyamos, pues en los últimos sexenios, esto significó alrededor de 400 mil millones de pesos”.

En aquel entonces, el Presidente comentó que se eliminaría bajo el principio de progresividad para que “contribuyan más, quienes más ingresos tienen”, pues había calificado la situación como “un huachicol de cuello blanco”. (Fuente: sinembargo.mx)