Padres de familia tienen hasta septiembre para decidir el regreso presencial a clases en QR

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque el ciclo escolar 2021-2022 inicia el 30 de agosto, los padres de familia y maestros que integran los comités escolares disponen hasta finales de septiembre para determinar si el regreso será presencial de acuerdo con las condiciones en las que se encuentre cada centro educativo.

Sergio Acosta Manzanero, presidente de la Asociación Estatal de Padres y Madres de Familia, aclaró que en estos momentos ya no es una decisión de las autoridades gubernamentales, federal o estatal, determinar si los estudiantes acuden en forma presencial a la escuela sino que se respeta la autonomía de los padres de familia de decirlo en forma particular.

Tras darse a conocer el contenido del acuerdo para el regreso responsable a clases, Acosta Manzanero explicó que el nuevo marco normativo cambia las condiciones que se tenían hasta la semana pasada, luego que la Federación declarase como esencial la educación y quedaba en segundo término la necesidad del color verde del semáforo sanitario para el regreso presencial a clases.

“La Federación norma como se va a regresar a clases, cuándo y cómo y las autoridades educativas de Quintana Roo, maestros y padres de familia ampliar las reglas para garantizar el todo lo posible los protocolos sanitarios para evitar posibles contagios”, dijo.

Explicó que si bien el ciclo escolar inicia el 30 de agosto, los padres de familia y maestros que integran los comités de salud disponen de dos semanas para una primera revisión de cada plantel y hasta finales de septiembre para determinar si se regresa o no a clases.

Reconoció que en estos momentos apenas se ha logrado recuperar 400 escuelas dentro del programa de limpieza y mantenimiento aunque muchas carecen de energía eléctrica, agua potable, sanitarios en buenas condiciones aparte los 350 planteles que resultaron vandalizados en estos 18 meses que han permanecido cerradas a consecuencia de la pandemia.

Consideró que en estos momentos, el 60 por ciento de las escuelas no tienen las condiciones, muchas no tienen ni agua ni luz, otras no tienen agua o no tienen luz, otras no tienen la infraestructura completa como baños adecuados, entonces yo creo que nos hace falta mucho por trabajar por lo menos la primera y segunda semana de inicio de clases.

A escasos cinco días del inicio del ciclo escolar, consideró que un 40 por ciento de los papás ya han tomado la determinación de mandar a sus hijos a las aulas para que tomen de manera presencial sus clases.

Reiteró que el regreso presencial a clases será una decisión que se tome al interior de los comités de salud escolar. (Noticaribe)