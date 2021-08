PARALÍMPICOS DE TOKIO 2020: Primera medalla para México… Fabiola Ramírez es bronce en 100 m dorso

TOKIO.- La nadadora Fabiola Ramírez obtuvo la primera medalla para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 al finalizar en la tercera posición en la final de los 100m espalda femenil con un tiempo de 2:36.54, publicó infobae.com.

Con este logro de Ramírez la delegación Tricolor se abrió paso en el medallero paralímpico y logró la presea número 290 en la historia de México en los Juegos Paralímpicos, quedando a tan sólo 10 metales de alcanzar las 300 medallas.

“Ya llevo 15 años en la para natación, mis primeros Juegos Paralímpicos fueron en Beijing 2008, a Londres 2012 no fui y en Río 2016 hice muy buen tiempo, pero nunca era suficiente para lograr una medalla y el día de hoy aquí está, después de mucho trabajo, mucho compromiso, mucha responsabilidad hacia mi deporte y hacia mis sueños sobre todo, el ver cerca la posibilidad de una medalla siempre te provoca una ilusión, que a la vez es temor, pero afortunadamente hoy fue un día de triunfo, de aprendizaje y voy a seguir en esto que es mi pasión”, declaró Ramírez.

“Llegué a la meta y vi el tablero y no me la creía, hasta que volteé a ver a los entrenadores y me dicen ‘sí, es tuya, es tuya’, me quedé con el pecho atorado, de la emoción quería llorar, fue una emoción grandiosa. Yo siempre decía ‘ay no’, cuando yo gane una medalla cómo voy a llorar, voy a estar feliz, pero ahora sé que sí se llora de felicidad”, agregó la nadadora que todavía tiene dos citas por cumplir en las competencias de 100 metros estilo libre y 50 dorso.

El oro fue para la nadadora de Singapur, Pin Xiu Yip, quien logró un tiempo de 2:16.61. Mientras que la plata fue para la representante de Japón, Yamanda Miyuki, quien finalizó con un tiempo de 2:26.18.

En natación participaron otros cuatro atletas mexicanos. Sin embargo, solo Luis Armando Andrade, en 100 metros libres, clasificación S8, logró clasificar a la final de su rama, pero quedó en la última posición con tiempo de 1:01.23.

Los tres restantes se quedaron en la ronda de clasificación. Stefanny Rubí quedó en el séptimo peldaño en los 50 metros libres S10. Gustavo Sánchez, en los 50 metros dorso SB3, y Christopher Tronco, en los 100 metros dorso S2, quedaron en el quinto lugar en sus respectivas pruebas, por lo que no lograron llegar a la final.

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se llevarán a cabo del 24 al 5 de septiembre y en la justa deportiva habrá 22 deportes. En este evento se incluirá el bádminton y el taekwondo. México será representado por 60 atletas que competirán en once disciplinas. La delegación mexicana se conforma por 29 mujeres y 31 hombres, que estarán en los deportes de natación, para powerlifting, para atletismo, tenis de mesa, para ecuestre, boccia, para judo, taekwondo, para remo, tiro con arco y triatlón.

Los abanderados son Amalia Pérez Vázquez y Juan Diego García López. En la natación es donde habrá más representantes del país tricolor. En los 50 metros dorso competirán José Arnulfo Castorena Vélez, Diego López Díaz, Jesús Hernández Hernández, en los 200 m libres y combinados: Gustavo Ramón Sánchez Martínez, Juan José Gutiérrez Bermúdez, Cristopher Gregorio Tronco Sánchez y Ángel de Jesús Camacho Ramírez. 100 m pecho y mariposa: Karina Amayrani Hernández Torres, Matilde Estefanía Alcázar Figueroa, Haidee Viviana Aceves Pérez, Naomi Somellera Mandujano y Luz Kerena López Valdés. Fabiola Ramírez Martínez y Nely Edith Miranda Herrera disputarán en los 50 metros dorso. Stefanny Rubí Cristino Zapata, será la representante de los 400 metros libres.

La delegación olímpica tiene un total de 73 medallas, 13 de ellas son de oro; 24 de plata y 36 son de bronce, mientras que la representación paralímpica ha logrado 290 medallas, de las cuales 97 son preseas doradas, de plata 90 y de bronce 102. Estos resultados no tienen una sólo explicación, lo relevante es el trabajo constante que realizan en los Juegos Olímpicos como en los paralímpicos los representantes del país tricolor. (Fuente: infobae.com)