Detectan creación y funcionamiento de escuelas clandestinas en Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Debido a que durante 18 meses las escuelas han estado cerradas en Yucatán como consecuencia de la presencia de coronavirus (COVID-19), el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que ahora se encargarán de identificar y clausurar las ‘burbujas’ y escuelas clandestinas que se crearon para dar clases de forma presencial en el estado.

“Hemos detectado burbujas y escuelas clandestinas que han estado dando clases y también empezamos a ver que ya se juntaron como 30 papás y que se organizan para rentar una casa y dicen: vamos a contratar a una maestra y que den clases de primero a tercero de kínder o de grados de primaria”, comentó.

En este sentido explicó que la desventaja que se observa en estas actividades es que quienes organizan y se establecen para dar clases no cuentan con permiso de uso de suelo y tampoco con los permisos y protocolos que brinda la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), además que es altamente probable que los protocolos de salud no sean aplicados.

“En estos sitios no podemos verificar los protocolos de salud, por ejemplo. También, algunas mamás nos llegaron a decir: no queremos que los niños tengan el cubrebocas puesto porque ‘pobrecitos’, pero eso no lo podemos permitir porque no vamos a tener un regreso a clases exitoso y seguro como queremos. No nos podemos ir por la libre”, aseguró.

Vila Dosal dijo que serán vigilantes de estos grupos que han surgido en estos últimos meses, pues desean un regreso seguro a las aulas, ya que México forma parte de 14 países que no han regresado de forma presencial a las escuelas y ya es necesario.

Regreso a clases

Para el regreso a clases este próximo 30 de agosto, Vila Dosal indicó que cada mamá, papá y tutor decidirán si mandan a sus hijos a clases presenciales o continúan con el método a distancia.

De esta manera, en un comunicado, fue descrito que en Yucatán comenzarán las clases el próximo lunes bajo la modalidad híbrida y voluntaria.

En dicho comunicado es posible ver que los horarios para las escuelas públicas serán fijos y de la siguiente manera:

Educación inicial sería de 6:30 a.m. a horarios normales de acuerdo a modalidad

Inicial y preescolar indígena y general de 8 a.m. (con posibilidad de ingreso escalonado y usando todos los accesos disponibles) a 11 a.m.

Primaria general e indígena matutino, 4to, 5to y 6to de 7:15 a.m. a 11:15 a.m. y 1ero, 2do y 3ero de 7:35 a.m. a 11:35 a.m.

Primaria general e indígena vespertino 4to, 5to y 6to de 1:15 p.m. a 5:15 p.m. y 1ero, 2do y 3ero de 1:35 p.m. a 5:35 p.m.

Mientras que las escuelas privadas tendrán flexibilidad para elegir la modalidad que aplicarán siempre y la duración de sus jornadas, siempre y cuando contemplen los protocolos y notifiquen a la autoridad educativa estatal.

Los Centros de Atención Múltiple, será de 8 a.m., con duración de 2 horas y media para inicial y preescolar y de 3 horas para talleres, primaria y secundaria.

En secundaria matutino será de 7 a.m. a 12 p.m. y secundaria vespertina de 1:30 p.m. a 6:30 p.m.

El nivel medio superior matutino será de 7 a.m. a 1 p.m.; turno vespertino de 2 p.m. a 8 p.m. y el nocturno de 5 p.m. a 10 p.m.

Cada nivel contará con recesos escalonados y comidas escalonadas bajo la supervisión del maestro.

Se establecieron cinco modelos para los días de asistencia, de los cuales, cada escuela de acuerdo a su contexto local escogerá entre los directores, el colectivo docente y padres de familia que modelo van a usar.

Así, el primer modelo propone que 1 subgrupo asista los lunes y miércoles y otro los martes y jueves, dejando el viernes para reforzamiento; el segundo modelo propone al Subgrupo 1 acudir los lunes y martes y al 2 los días jueves y viernes, dejando el miércoles para reforzamiento; y el tercer modelo propone que, en una semana, un subgrupo vaya 3 días y el otro 2, días; de manera que las semanas se vayan alternando.

En el caso de las escuelas secundarias y las del nivel medio superior, el modelo 4 propone que el grupo se divida en 2 subgrupos y acudan a las aulas por semana de manera intercalada; y el modelo 5, propone que, si el espacio de la escuela permite sana distancia, podrán asistir todos los días.

Respecto a los filtros de corresponsabilidad: el primero y más importante es el de casa, donde padres o tutores verifican que el estudiante no presente síntomas; el escolar que incluye momentos en el ingreso y la salida de los planteles; así como en el salón de clases, donde los docentes identifican la presencia de síntomas asociados y el cumplimiento de las medidas sanitarias. (Noticaribe)