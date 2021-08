Maestros de Yucatán afirman que escuelas no están listas para las clases presenciales

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Además de afirmar que el Protocolo de Regreso a clases presentado por el Gobierno del Estado no fue previamente consultado con el magisterio de Yucatán, docentes afirman que no existen las condiciones en los edificios para que se brinden clases presenciales.

Docentes de la entidad han dado a conocer su inconformidad porque afirman que tras una semana de trabajo y que realizaron juntas, talleres y diversas actividades como parte de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) para así realizar un protocolo de regreso a clases, éste no fue tomado en cuenta por el Gobierno del Estado, pues se presentó uno totalmente distinto al planteado.

Además de esta molestia, docentes afirman que en las escuelas se presentan diversas deficiencias en los edificios, por lo tanto no sería conveniente que los estudiantes, sobre todo de nivel básico se presenten.

Es así que docentes de diversos municipios compartieron para Noticaribe prueba de que los edificios presentan diversos daños, pues estuvieron 18 meses sin el mantenimiento debido.

En este sentido, expusieron que algunos planteles no cuentan con agua potable, otros argumentos que se presentan es que los espacios no son adecuados para reunir a la niñez, ya que por ejemplo: en un aula se atienden a dos grupos y además, estos fungen como bodegas y a veces como la misma dirección escolar, ya que la infraestructura no es suficiente.

Alegaron que hay ventiladores que no están funcionando y que en los baños no hay agua, cuando es un recurso importante para el lavado de manos frecuente y evitar contagios por coronavirus (Covid-19).

De igual forma, demandaron que los materiales de higiene que se requieren a diario no se entregan a tiempo y sobre todo, que ya tienen antecedentes que el material de limpieza nunca es suficiente en las escuelas.

Sin embargo, hay casos en los que también mencionan que no sería posible llevar a cabo un programa híbrido, ya que muchas escuelas no cuentan con internet y hasta el momento no tienen respuesta por parte de las autoridades locales para saber si esta necesidad será solventada o no.

Además de la falta de mantenimiento, comentan que debido a las lluvias que se han presentado tanto en 2020 como recientemente, las paredes tienen moho y hay grietas.

Hay escuelas en las que las áreas verdes están en total descuido y también hay termitas por todas partes.

Hasta el momento, en Mérida son poco más de 600 docentes los que no están de acuerdo con el regreso a clases hasta que las condiciones de los edificios así lo permitan. (Noticaribe)