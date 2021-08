Aumentan sanciones al transporte público por incumplimiento de las medidas sanitarias en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El delegado del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) en Solidaridad, Erwin Aguilar reveló que las sanciones en contra de operadores del transporte público han ido aumento, lejos de disminuir, por incumplir con las medidas sanitarias.

“Existen muchos operadores que hasta el día de hoy son un poco reacios al momento de usar la mascarilla, asimismo la ciudadanía es muy reacia a dejarse puesta la mascarilla, van consumiendo alimentos dentro de la unidad”, expuso en entrevista.

De igual manera, señaló que los principales infractores son los taxistas.

“Nosotros tenemos aproximadamente en el mes de agosto 17 sanciones, que no todas derivan por superar el aforo, también por no tener la póliza vigente o no cumplir con las obligaciones del refrendo y la revista anual que deben de tener todas y todos los concesionarios”, indicó.

Al final, exhortó a los usuarios a denunciar a través del número: 9831853403, los casos de operadores y choferes que superen el aforo permitido en las unidades o cualquier tipo de incumplimiento de los protocolos contra el COVID-19. (Agencia SIM)