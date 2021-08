MALA PAGA: Expulsan ejidatarios a chofer del Alcalde Nivardo Mena de local comercial en Kantunilkín

KANTUNILKÍN, MX.- El Ejido de Kantunilkín cambió los candados de un local comercial de pinturas en esta ciudad, que tenían rentado al chofer del presidente municipal de Lázaro Cárdenas, toda vez que debía más de 24 mil pesos de renta.

Víctor Pech Moo, actual presidente del Comisariado Ejidal, explicó que al asumir su cargo, descubrió un contrato de renta por un local propiedad del ejido a Austry Cáceres, chofer de Nivardo Mena Villanueva, mismo que permanecía impago desde su inicio.

De inmediato, acudió con otros ejidatarios a este local y descubrieron al chofer sacando su mercadería para llevarla a Holbox, al parecer sabiendo que con el cambio de administración le cobrarían este adeudo.

De inmediato, explicó, lo expulsaron del local y cambiaron los candados, pues todavía quedaba algo de material al interior, con lo que esperan poder recuperar siquiera parte de esta deuda.

Se ignora por qué el ex presidente del comisariado ejidal, Manuel de Jesús Cahuich Oxte, no se preocupó por cobrar la renta a este local, pero al estar a un mes de concluir el actual gobierno municipal, no hay certeza de que este chofer se quede para pagar su adeudo. (AGENCIA SIM)