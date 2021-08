Boxeadora mexicana, Jeannette Zacarías, en estado crítico tras recibir nocaut

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La boxeadora mexicana Jeanette Zacarías Zapata fue hospitalizada el sábado por la noche luego de ser noqueada en cuatro rounds por la pugilista de Quebec, Marie-Pier Houle, en el Stadium IGA, publicó sinembargo.mx.

El pronóstico es reservado y según el promotor Yvon Michel, se encuentra en estado crítico, pero ha evolucionado bien tras recibir las primeras atenciones.

La mexicana de 18 años de edad fue puesta en un coma inducido médicamente para sedarla y relajar su cuerpo y cerebro. Los próximos dos a cinco días serán críticos.

Michel agregó que la pareja y el entrenador de Zapata están con ella en Montreal y en contacto con su familia en México hasta 25 veces al día. Su familia será responsable de cualquier decisión crítica que deba tomarse en las próximas horas y días.

Cuando la llevaron por primera vez al Hôpital du Sacré-Cœur de Montreal, Canadá, el pronóstico era desalentador, dijo Michel. Al principio, se pensó que necesitaría cirugía, pero a medida que su condición ha mejorado, los médicos ya no creen que sea necesaria.

La boxeadora originaria de Aguascalientes fue trasladada al hospital luego de un trauma mayor sufrido durante la pelea presentada en la gala organizada por GYM en el Stadium IGA.

El incidente ocurrió al final del cuarta asalto. Atrapada en la esquina con segundos restantes en el round, Zapata fue conectada con una serie de golpes de poder.

Luego de un sólido uppercut de izquierda, la mexicana lució aturdida. Un gancho de derecha final hizo volar el protector bucal de Zapata y ella no pudo regresar a su esquina después de que sonó la campana.

Atacada por convulsiones mientras aún estaba de pie, la pugilista fue rápidamente alcanzada por su entrenador, quien se apresuró a acostarla en el ring. El equipo médico en el lugar corrió rápidamente a su lado. La colocaron en una camilla y la llevaron a la ambulancia, que la llevó al hospital.

No se sabe si estaba consciente en el momento de su traslado al hospital.

Houle, a quien se le atribuyó una victoria por nocaut técnico, no podía tener la culpa: el réferi Albert Paduano Jr. no interfirió y la campana que señalaba el final del round no había sonado. Después de una breve celebración de su victoria, fue un testigo de toda la escena posterior a la pelea.

“Esto no es lo que quieres ver”, dijo después de la pelea. “Definitivamente iba por el nocaut, pero hubiera preferido que ella saliera de pie, no acostada en una camilla. Mantenemos los dedos cruzados para que todo salga bien”. (Fuente: sinembargo.mx)