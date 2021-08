Critica Martínez Arcila que el gobierno federal no haya enviado recursos para el retorno a clases en Quintana Roo

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El diputado local Eduardo Martínez Arcila, lamentó que el “capricho” del gobierno federal para que los alumnos retornen a las aulas no venga acompañado de recursos económicos para que todas las escuelas cuenten con la infraestructura necesaria para proteger a los alumnos del coronavirus.

Lo anterior, luego de que 350 planteles no están en condiciones de retornar por falta de rehabilitación y que solo 41 escuelas públicas en todo Quintana Roo decidieron retomar clases presenciales.

“Es un intento del gobierno federal que no vino acompañado más que de manotazos esa es la realidad, porque este intento, este golpe de mano que dio el presidente, este enojo o cómo se le quiera llamar, debió haber venido acompañado de medidas no sólo escrita, sino de recursos para que eso se pudiera dar, entonces no es nada más decir que regresen porque regresa, si no viene respaldados de acciones concretas y fortaleza a toda la infraestructura de higiene que tienen que tener las escuelas”, reclamó.

Abundó que pese al fracaso que se vio reflejado en Quintana Roo de retornar a las aulas anticipó que el gobierno federal saldrá a decir que fue todo un éxito, cuando no es así y abundó que desde lo local se tienen que buscar opciones para ser parte de la solución y no quedarse en el señalamiento permanente.

También destacó que el gobierno estatal ha sido muy claro, muy prudente y lo ha dicho categóricamente solo abrirán aquellas escuelas que le puedan brindar esas garantías a los niños y que tengan agua luz por lo menos y que reúnan una serie puntos que se establecieron.

Finalmente insistió que desde luego, lo deseable será que todas las escuelas puedan establecer los diferentes tipos de filtro y que estas dos semanas serán determinante para que los alumnos puedan estar bien protegidos en ese aspecto. (Noticaribe)