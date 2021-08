Desde la cárcel, perredista rinde protesta como diputado federal por Veracruz

VERACRUZ, MX.- La curul de Rogelio Franco Castán entró en controversia, luego de que su partido, el de la Revolución Democrática (PRD) dio por rendida su protesta como diputado federal, pero el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que el asunto está pendiente, y “en análisis”, publicó politica.expansion.mx.

Franco Castán, quien está desde el 13 de marzo en un penal de Veracruz, fue declarado por autoridades electorales como diputado electo con plena vigencia de sus derechos político-electorales para asumir su curul como integrante de la 65 Legislatura de la Cámara.

Pero el presidente de la mesa directiva de la Cámara, electo hoy, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, no reconoció que Franco tenga ya fuero y sea diputado en funciones, pero tampoco lo descartó. “Lo vamos a analizar”, dijo.

A las 12:24 horas de este domingo, Franco Castán entregó un escrito para rendir protesta como diputado federal, para la 65 Legislatura de la Cámara, que este domingo realizó sesión constitutiva, sólo con el fin de que los 500 legisladores rindieran protesta de ley y eligieran mesa directiva.

El escrito fue dirigido a la mesa de decanos de la Cámara, que preside el priísta Augusto Gómez Villanueva, responsable de tomar protesta a los diputados y conducir la elección de la mesa directiva del órgano legislativo, que se realiza mediante cédulas que cada diputado marca y entrega en urna, procedimiento al que fue llamado Franco Castán.

Pero –aclaró Gutiérrez Luna- “se dio el anuncio cuando estaba la Mesa de Decanos, no cuando estaba la mesa directiva, es un asunto que nos llevaremos para su análisis. No quisiéramos pronunciarnos. Veremos el expediente porque no conocemos los pormenores, que es lo que nos permitirá tomar la decisión, es lo que entre mañana y pasada vamos a conocer y se pedirá una opinión al Jurídico” .

Gutiérrez Luna, como presidente de la mesa directiva de la Cámara es el responsable de velar por el fuero de los diputados.

Por eso fue emplazado por el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Ángel Espinosa Cházaro, quien dijo que a su juicio, al serle tomada la protesta a distancia –pues fue nombrado en el pleno y se recibió su petición- Franco Castán ya es diputado con todos los derechos a salvo y solo deberá presentarse en San Lázaro para ratificación.

Por eso Espinosa Cházaro advirtió que Franco ya tiene fuero y en caso de no ser liberado en las próximas horas su partido recurrirá al amparo. (Fuente: politica.expansion.com)