CCE reconoce logros de AMLO, pero ha faltado apoyo a la inversión privada dice Carlos Salazar

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El mandatario Andrés Manuel Manuel López Obrador (AMLO) aún tiene pendientes en la inversión, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, publicó sdpnoticias.com.

“Si no hay inversión, no hay crecimiento y si no hay crecimiento no hay un real ataque a la pobreza y a las necesidades de las personas”.

El presidente del CCE dijo que hay varias situaciones que AMLO dijo en su Tercer informe de gobierno que sí son reales.

Pero agregó que lo alcanzado no ha sido únicamente por el gobierno, pues el sector empresarial también ha hecho su parte, particularmente en el caso del aumento del salario mínimo y regular la subcontratación.

“En todo esto el empresariado también ha jugado una papel preponderante”.

Sin embargo, Carlos Salazar consideró que hay un tema que no se ha apoyado: la inversión, razón por la que en casi tres años de gobierno no ha habido un aumento de la economía.

“Qué es el faltante, pues el crecimiento, o sea, no hemos podido crecer lo que todos hubiéramos deseado, en parte por la pandemia y en parte por las condiciones que se han presentado en el país”.

Particularmente AMLO enlistó “siete récords históricos” que según su gobierno ha logrado a la mitad del sexenio:

Récord histórico en remesas.

Récord histórico en inversión extranjera.

Récord histórico en incremento al salario mínimo.

Récord histórico en no devaluación al peso.

Récord histórico en no incremento de deuda.

Récord histórico en el aumento del índice de la Bolsa de Valores.

Récord histórico en las reservas del Banco de México.

(Fuente: sdpnoticias.com)