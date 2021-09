Denuncian a Raymundo King, ex diputado del borgismo y ex dirigente del PRI, por presunta violencia y allanamiento del domicilio de su ex esposa en Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El ex diputado local y ex dirigente estatal del PRI, Raymundo King de la Rosa, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunta violencia y daños tras allanar el domicilio de su ex esposa, intentar agredirla y causar daños a la casa y una motocicleta.

El número de emergencias 911 recibió el llamado de auxilio por el allanamiento aunque el parte policíaco excluyó el hecho.

De acuerdo con datos recabados, King de la Rosa llegó en estado etílico al fraccionamiento Marsella, y tras obligar al guardia de entrada a dejarlo pasar, llegó hasta la casa de su ex esposa a quien intentó agredir.

Sin embargo al no tener éxito arremetió en contra de una motocicleta que se encontraba a la entrada de la casa

King de la Rosa escapó antes de la llegada de las autoridades preventivas quienes exhortaron a la ex esposa a proceder ante el Ministerio Público (MP). (Noticaribe)