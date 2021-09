Coinciden empresarios que Tulum necesita orden en materia turística

TULUM, MX.- El presidente de la Asociación de Hoteles, David Ortiz Mena les dio la bienvenida a los participantes en la “Presentación de los datos de los problemas de Turismo”, producto de la Agenda Ciudadana para el Desarrollo Sustentable de Tulum.

Con la presencia del Presidente del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, también se llevó a cabo el “Taller de Definición de Problemas”, donde participaron César Eslava, José Escalante, Juan Coll, José María Torquemada, David Graciano, Brendon Leach, Morgan Levi, Marco Soria, Daría Arenas y Juan Noriega; el exponente fue presidente del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (Iapqroo), León Lizárraga Cubedo.

El estudio para determinar los problemas, incluyó el Plan de Desarrollo Federal, Estatal y Municipal, cada uno en el ámbito de su competencia; la referencia fueron 26 medios de comunicación de los que más circulan en la Entidad, la demarcación analizada fue el Municipio de Tulum.

La mayoría de los problemas que se presentan un 76 por ciento están en la ciudad (cabecera municipal), seguido por Akumal y Coba. Cuando nació el municipio en 2008, los problemas delictivos eran mayor en relación a los actuales.

Los indicadores turísticos señalan que Tulum es el tercero en centros de hospedaje de Quintana Roo; sin embargo no cuenta con consideración propia por estar dentro de la distinción “Riviera Maya”. El tipo de mercado proviene de Estados Unidos, destacan las visitas a las zonas arqueológicas.

De acuerdo con las reuniones realizadas en las mesas de trabajo sobre el Turismo, en Tulum los problemas turísticos son tres: la afectación económica, el tema de la corrupción de empleados públicos y como tercero la inseguridad.

Definición de problemas

En la lluvia de ideas de los participantes, comentaron que necesitan un marco legal para regularizar horarios, los decibeles de música, pues aún el destino es vendible como de “bienestar”. El problema es la corrupción, pues la autoridad permite la extensión de horarios y de fiestas.

“No es tanto los problemas del empresario, sino de su entorno, debe ser normativa del propio municipio, pues la corrupción es parte de no respetar esa normativa”, explicó el director de la Asociación de Hoteles, Juan Noriega Granados.

Morgan Levi mencionó que pueden existir las fiestas, con el hospedaje de bienestar, pues no está peleado una cosa con otra, solo hay que regular y respetar las reglas. Sugirió que los problemas no pueden resolverse si no se trabaja en conjunto con el gobierno.

David Ortiz Mena habló sobre la falta de sustentabilidad en el Municipio, así que hay que buscarla para que vaya acorde a la imagen que vende Tulum. Quedó en el escritorio para que el Municipio tuviese un marco normativo sobre la sustentabilidad; “hace falta un marco normativo que lleve a la sustentabilidad, como disposición adecuada de residuos sólidos, drenaje, sargazo, etc.”.

Marco Soria explicó que los sitios arqueológicos también deben de ser regulados, pues hay muchos “jaladores” que prácticamente obligan al visitante a comprar algún paquete turístico.

Por otro lado, el crimen organizado, el sargazo que no puede ser controlado y el Tren Maya con la gran cantidad de personas que llegarán a residir en el Municipio, todo esto puede ser una amenaza para Tulum, explicó José María Torquemada; además de la carretera que conecte a la zona hotelera.

Darío Flota Ocampo opinó que en el proceso de recuperación económica fue el de las tarifas exclusivas, hay mucha demanda para Tulum; “necesitamos más vuelos y más gente, pero eso no es el problema, es que necesitamos más orden”. (Agencia SIM)