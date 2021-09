La reactivación de la industria de cruceros es una realidad que avanza a paso firme en Cozumel

COZUMEL, MX.- La reactivación de la industria de cruceros es una realidad que avanza con paso firme, afirmó el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, al anunciar que, de forma preliminar, este mes se prevé la llegada de al menos 7 nuevas naves y el retorno de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC).

El Presidente Municipal informó que en la semana que concluye arribaron siete cruceros y, de forma preliminar, está programado el arribo de 8 para la próxima semana: 3 el lunes, Symphony of the Seas, Carnival Breeze y Mardi Grass; uno el miércoles, Celebrity Edge; 3 el jueves, Odissey of the Seas, Adventure of the Seas y Carnival Vista; y, uno más el sábado 11 de septiembre, el Carnival Breeze, nuevamente.

Pedro Joaquín Delbouis recordó que esta semana le dio la bienvenida al Symphony of the Seas, el crucero más grande del mundo, que retornará el próximo lunes.

“Gracias a Royal Caribbean International por seguir confiando en nuestro destino. Fue la primera naviera en arribar a Cozumel luego de más de 15 meses de inactividad en la industria, lo que muestra la confianza que tiene la empresa en la isla y la comunidad”, dijo el Presidente Municipal.

En este contexto, informó que, de acuerdo con la programación preliminar de las navieras, este mes se prevé la reanudación de operaciones de la Mediterranean Shipping Company (MSC), que apuntalará a la industria y se sumarían a la Royal Caribbean Company, Celebrity Cruises Line, Carnival Cruise Lines y Norwegian Cruise Line, que ya llegan a Cozumel.

“Este septiembre se tiene programado el arribo de al menos siete nuevas embarcaciones en esta etapa de la nueva normalidad, entre ellas, el MSC Divina y el MSC Meraviglia; dos nuevos barcos de Carnival, el Dream y el Glory, y también llegan nuevos barcos de Royal y Celebrity. Es una muestra de la confianza de las navieras y turistas en Cozumel y de que la reactivación de la industria es una realidad que avanza con paso firme”, puntualizó el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis. (Fuente: Ayuntamiento de Cozumel)